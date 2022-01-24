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Деньги сгорают: биржи сотрясаются от страха перед инфляцией и войной

Мировые рынки акций упали ФОТО: Arvo Meeks

Неделя снова началась с большого падения на биржах. Причин падения биржевых курсов несколько.

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Хотя на прошлой неделе аналитики выразили надежду на то, что предстоящий сезон отчетности вновь будет характеризоваться ростом акций, к сегодняшнему дню эта надежда не оправдалась. Биржи начали неделю с большого спада как в Азии, так и в Европе.

После сильного начала года акции падают каждую неделю. Если вначале биржу сотрясала неопределенность относительно коронавируса и вопрос о том, будут ли и когда США ужесточать политику процентных ставок, то теперь к этому списку добавилась геополитическая напряженность. Тема войны на Украине уже обсуждается в мировых СМИ так, будто дело решено. 

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