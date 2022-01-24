Деньги сгорают: биржи сотрясаются от страха перед инфляцией и войной
Неделя снова началась с большого падения на биржах. Причин падения биржевых курсов несколько.
Неделя снова началась с большого падения на биржах. Причин падения биржевых курсов несколько.
Хотя на прошлой неделе аналитики выразили надежду на то, что предстоящий сезон отчетности вновь будет характеризоваться ростом акций, к сегодняшнему дню эта надежда не оправдалась. Биржи начали неделю с большого спада как в Азии, так и в Европе.