Признан небезопасным: Е171 запретили добавлять в продукты питания

«Запрет связан с оценкой, опубликованной прошлой весной Европейским агентством по безопасности продуктов питания, согласно которой использование этого вещества в качестве пищевого красителя не может считаться безопасным», — пояснил министр сельского хозяйства Урмас Круузе.

По его словам, диоксид титана используется во многих продуктах питания. Например, его можно найти в макре, кондитерских изделиях и сладостях. «Я рад, что запрет на использование этого вещества сделает обеденный стол людей более безопасным», - сказал министр.

Поскольку при оценке безопасности не было выявлено непосредственных проблем со здоровьем, связанных с употреблением диоксида титана, для выполнения требований будет дан переходный период. В соответствии с этим продукты, содержащие диоксид титана, могут производиться до 7 августа этого года и продаваться до окончания срока годности. Постановление вступит в силу 7 февраля.