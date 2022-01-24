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Признан небезопасным: Е171 запретили добавлять в продукты питания

Урмас Круузе ФОТО: Eero Vabamägi

Европейская комиссия приняла постановление, которое запрещает использование диоксида титана (Е171) в качестве пищевой добавки, пишет Virumaa Teataja

«Запрет связан с оценкой, опубликованной прошлой весной Европейским агентством по безопасности продуктов питания, согласно которой использование этого вещества в качестве пищевого красителя не может считаться безопасным», — пояснил министр сельского хозяйства Урмас Круузе.

По его словам, диоксид титана используется во многих продуктах питания. Например, его можно найти в макре, кондитерских изделиях и сладостях. «Я рад, что запрет на использование этого вещества сделает обеденный стол людей более безопасным», - сказал министр.

Поскольку при оценке безопасности не было выявлено непосредственных проблем со здоровьем, связанных с употреблением диоксида титана, для выполнения требований будет дан переходный период. В соответствии с этим продукты, содержащие диоксид титана, могут производиться до 7 августа этого года и продаваться до окончания срока годности. Постановление вступит в силу 7 февраля.

Добавка диоксид титана представляет собой белый пищевой краситель. Если пищевой продукт содержит диоксид титана, в списке ингредиентов на этикетке пищевого продукта должны быть указаны слова «пищевой краситель диоксид титана» (на эстонском - toiduvärv titaandioksiid) или «пищевой краситель Е171» (toiduvärv E171).

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