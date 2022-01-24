Суд оставил в тюрьме насильника и убийцу ребенка

Бочко и раньше ходатайствовал о досрочном освобождении. В последний раз - в 2019 году, но и тогда его освобождение не поддержали ни тюрьма, ни прокуратура. Тогда суд в постановлении отметил, что Бочко не имеет определенного места жительства. «Согласно материалам, у осужденного есть сын и брат, которые не согласны взять его к себе и не могут содержать материально», — постановил суд в 2019 году. Суд тогда не удовлетворил ходатайство.