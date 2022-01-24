Суд оставил в тюрьме насильника и убийцу ребенка
Харюский уездный суд не освободил досрочно Владимира Бочко, который за изнасилование и убийство маленького ребенка был приговорен к пожизненному заключению, пишет Postimees.
Харюский уездный суд не освободил досрочно Владимира Бочко, который за изнасилование и убийство маленького ребенка был приговорен к пожизненному заключению, пишет Postimees.
Суд согласился с тюрьмой и прокуратурой, что освобождение 63-летнего Бочко не является обоснованным.
В 1992 году суд приговорил его к смертной казни за изнасилование и убийство ребенка, однако позже приговор был заменен пожизненным тюремным заключением.
Бочко и раньше ходатайствовал о досрочном освобождении. В последний раз - в 2019 году, но и тогда его освобождение не поддержали ни тюрьма, ни прокуратура. Тогда суд в постановлении отметил, что Бочко не имеет определенного места жительства. «Согласно материалам, у осужденного есть сын и брат, которые не согласны взять его к себе и не могут содержать материально», — постановил суд в 2019 году. Суд тогда не удовлетворил ходатайство.
По действующему с 2019 года закону, приговоренный к пожизненному заключению может ходатайствовать об условном освобождении, если он уже отсидел за решеткой 25 лет. Ранее действовало ограничение в 30 лет, что являлось самым большим сроком в Европе.