Страны Балтии попросили у ЕС еще 1,5 млрд евро на проект Rail Baltica

Как сообщило Министерство транспорта и коммуникаций Литвы, заявка на финансирование (2021-2027 гг) подана в рамках Европейского инструмента инфраструктурных сетей (Connecting Europe Facility, CEF).

Литва подала заявку в Еврокомиссию о выделении на проект дополнительных 686,7 млн евро.

Решение ожидается в первом полугодии 2022 года.

Финансовая поддержка проекта Rail Baltica со стороны ЕС уже превысила 950 млн евро, а с учетом средств стран - участниц проекта инвестиции составили около 1,14 млрд евро.

Rail Baltica соединит Таллинн, Ригу, Каунас, Варшаву и Берлин. Реализация проекта Rail Baltica, согласно анализу эффективности затрат, составленному в 2017 году, будет стоить 5,79 млрд евро. Осенью прошлого года Европейская счетная палата (ЕСП) пришла к выводу, что проект уже подорожал более чем на 20% - до 7 млрд евро.

В 2017 году три балтийских государства заключили соглашение, согласно которому взяли на себя обязательство построить железную дорогу Rail Baltica к 2025 году и обеспечить ее доступность для эксплуатации к 2026 году. Общая протяженность ж/д линии Rail Baltica в странах Балтии составит 870 км: в Литве - 392 км, в Латвии - 265 км, в Эстонии - 213 км.

В объеме до 85% проект финансирует Европейский союз, остальную часть Эстония, Латвия и Литва должны будут оплатить самостоятельно.

Вместе с тем, аудит Госконтроля Эстонии выявил, что работы по проектированию трансбалтийской ж/д линии европейской колеи Rail Baltica и приобретение земель, необходимых для сооружения магистрали, в стране на много лет отстают от первоначального графика.

В сентябре прошлого года председатель совета директоров Rail Baltica Estonia Тыну Грюнберг заявил, что до 2026 года проект завершить не получится из-за нехватки средств и удорожания стоимости строительства. В начале октября министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас признал, что весь проект не будет готов к 2026 году. По его словам, в эстонской части проекта дефицит бюджета может составлять 300-500 млн евро до 2030 года. По мнению участников проекта, выходом из ситуации может стать ввод магистрали на территории Эстонии в несколько этапов.

Комментируя заявление Грюнберга, замминистра транспорта Литвы Лорета Маскалёвене тогда отмечала, что Литва по-прежнему намерена завершить строительство железной дороги Rail Baltica до конца 2026 года. "Недостаток средств в Литве - около 600 млн евро, но в настоящее время анализируются различные источники финансирования, а также европейские фонды. Однако откладывание проекта делает его еще более дорогим", - сказала она.