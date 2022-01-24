Комиссия Рийгикогу одобрила неприкосновенность компенсации расходов на энергию
Комиссия Рийгикогу по социальным делам поддержала поправки к проекту закона о внесении изменений в Закон о государственном пенсионном страховании, сделанные между первым и вторым чтением. Поправки призваны обеспечить, чтобы выплачиваемые для смягчения роста цен на энергию пособия невозможно было арестовать в качестве оплаты долга. Также компенсации не будут учитываться в качестве дохода при выплате пособия по безработице.