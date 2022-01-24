Комиссия Рийгикогу одобрила неприкосновенность компенсации расходов на энергию

Председатель комиссии по социальным делам Сирет Котка сказала, что поправки позволяют избежать ситуации, при которой человек с низким доходом останется без назначенного ему пособия из-за прочих имеющихся обязательств.

«Одна из проблем возникает из-за того, что несмотря на то, что, по своей сути, пособие по смягчению роста цен на электроэнергию является социальным пособием, у судебных исполнителей есть к нему доступ. Планируемые поправки помогут создать ясные основания для предотвращения такой ситуации. Внеплановое целенаправленное пособие должно быть выплачено нуждающимся в помощи, а не уйти на исполнительное производство», – сказала Котка.

В ходе производства, по словам Котка, будут рассмотрены также прикладные положения – затронет ли планируемое применение поправок задним числом с первого января только невыплаченные пособия, или же и те, что уже были выплачены.

Заместитель председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт добавила, что поправки поступили практически в последний момент, и в такой ситуации было бы разумно прервать второе чтение уже находящегося в производстве законопроекта и добавить эти необходимые поправки.

По ее словам, безусловно, как комиссия по социальным делам, так и Рийгикогу готовы к быстрому производству по законопроекту, чтобы люди получили необходимую им помощь. «Без внесения этих поправок начисление пособия по безработице могло бы стать затруднительным в свете временных мер по смягчению цен на энергию. Многие семьи испытывают трудности при оплате своих ежедневных расходов и без роста цен на энергию. Неприемлемо, если пособия, призванные смягчить ситуацию, окажут медвежью услугу, и некоторые безработные потеряют из-за этих мер пособия по безработице», – пояснила Кютт.

В заседании приняла участие министр социальной защиты Сигне Рийсало.