График ⟩ Больница обеспокоена: все больше сотрудников заражается коронавирусом

«В настоящее время мы больше всего беспокоимся из-за заболеваемости среди сотрудников, потому что мы заметили постепенный рост числа коронаположительных», — констатировал заведующий лечебной частью Пярнуской больницы Вейко Вахула. До сих пор заболевали 10-16 сотрудников в неделю, однако сейчас — 23-25 ​​сотрудников. Всего в Пярнуской больнице работает 1500 человек.

Хотя Вахула говорит, что коронаположительные работники по-прежнему полностью бессимптомны или имеют легкие симптомы, эта тенденция ставит под угрозу работу больницы, потому что, независимо от симптомов, инфицированные работники вынуждены оставаться дома, и организовать дежурство сложно. «Нет другого решения, кроме как попросить здоровый персонал больницы выполнять работу тех, кто не работает, потому что неотложная и неизбежная медицинская помощь должна осуществляться круглосуточно и без выходных», — сказал Вахула.