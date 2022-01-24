График ⟩ Больница обеспокоена: все больше сотрудников заражается коронавирусом
За последние несколько недель заражаемость коронавирусом в Пярнумаа резко увеличилась, в том числе среди работников Пярнуской больницы, пишет Pärnu Postimees.
За последние несколько недель заражаемость коронавирусом в Пярнумаа резко увеличилась, в том числе среди работников Пярнуской больницы, пишет Pärnu Postimees.
«В настоящее время мы больше всего беспокоимся из-за заболеваемости среди сотрудников, потому что мы заметили постепенный рост числа коронаположительных», — констатировал заведующий лечебной частью Пярнуской больницы Вейко Вахула. До сих пор заболевали 10-16 сотрудников в неделю, однако сейчас — 23-25 сотрудников. Всего в Пярнуской больнице работает 1500 человек.