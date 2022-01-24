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  • Больница обеспокоена: все больше сотрудников заражается коронавирусом

График ⟩ Больница обеспокоена: все больше сотрудников заражается коронавирусом

Постепенный рост заболеваемости среди персонала беспокоит врачей Пярнуской больницы. ФОТО: Mailiis Ollino

За последние несколько недель заражаемость коронавирусом в Пярнумаа резко увеличилась, в том числе среди работников Пярнуской больницы, пишет Pärnu Postimees.

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«В настоящее время мы больше всего беспокоимся из-за заболеваемости среди сотрудников, потому что мы заметили постепенный рост числа коронаположительных», — констатировал заведующий лечебной частью Пярнуской больницы Вейко Вахула. До сих пор заболевали 10-16 сотрудников в неделю, однако сейчас — 23-25 ​​сотрудников. Всего в Пярнуской больнице работает 1500 человек.

Хотя Вахула говорит, что коронаположительные работники по-прежнему полностью бессимптомны или имеют легкие симптомы, эта тенденция ставит под угрозу работу больницы, потому что, независимо от симптомов, инфицированные работники вынуждены оставаться дома, и организовать дежурство сложно. «Нет другого решения, кроме как попросить здоровый персонал больницы выполнять работу тех, кто не работает, потому что неотложная и неизбежная медицинская помощь должна осуществляться круглосуточно и без выходных», — сказал Вахула.

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