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  • Эстония
  • Карилайд: экспресс-тестирование поможет избежать волны банкротств предприятий

Карилайд: экспресс-тестирование поможет избежать волны банкротств предприятий

Яанус Карилайд. ФОТО: Gert Tali

Необходимо снова начать учитывать результаты экспресс-тестов для допуска на мероприятия и в некоторые общественные места. Кроме того, следует пересмотреть принципы массового ПЦР-тестирования и требования к соблюдению карантина, сказал председатель парламентской фракции центристов Яанус Карилайд во время публичного обсуждения темы возвращения к экспресс-тестированию. В обсуждении приняла участие бывший председатель правительственного научно-консультативного совета Ирья Лутсар.

«Неразумно изолировать от общественной жизни такое большое количество людей. Ограничения лишь усугубят раскол в обществе. Требование справок о вакцинации в какой-то период времени было разумным. Сейчас осведомленность людей повысилась, выработались необходимые поведенческие привычки. Экспресс-тесты стали более чувствительными, их точность составляет 80%», – сказал Карилайд, добавив, что каждую неделю ПЦР-тестирование обходится налогоплательщикам четыре миллиона евро.

Карилайд отметил, что Эстония могла бы последовать примеру Англии, Дании и Швеции, которые пошли по пути смягчения ограничений.

«Сейчас вакцинацию двумя дозами прошли 62% всего населения Эстонии. Учитывая то, насколько противоречивое отношение к вакцинации в нашем обществе, 62% – это для нас близкий к максимуму показатель», – сказал он.

Глава фракции центристов подчеркнул, что возвращение к практике использования экспресс-тестирования поддерживают и многие эксперты в сфере здравоохранения. «Позволить людям, чей результат теста – отрицательный, посещать СПА, спортклубы и развлекательные учреждения кажется разумным. Бизнес понес серьезные убытки из-за пандемии, обязанность государства сделать все, чтобы избежать волны банкротств», – сказал Карилайд.

По словам Карилайда, экспресс-тестирование в школах себя оправдало, поэтому расширение использования экспресс-тестов является уместным.

«Экспресс-тесты используют все больше, в том числе, и на многих предприятиях и в госучреждениях. Требовать предъявлять паспорта вакцинации следует прекратить у детей 12-17 лет. Пусть вопросы вакцинации останутся исключительно в компетенции семей», – сказал Карилайд, отметив, что необходимо пересмотреть и требования к соблюдению карантина.

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