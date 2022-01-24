Карилайд: экспресс-тестирование поможет избежать волны банкротств предприятий
Необходимо снова начать учитывать результаты экспресс-тестов для допуска на мероприятия и в некоторые общественные места. Кроме того, следует пересмотреть принципы массового ПЦР-тестирования и требования к соблюдению карантина, сказал председатель парламентской фракции центристов Яанус Карилайд во время публичного обсуждения темы возвращения к экспресс-тестированию. В обсуждении приняла участие бывший председатель правительственного научно-консультативного совета Ирья Лутсар.