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Студия Postimees: омикрон – последний рывок коронавируса?
13:30

Омикрон шагает по Эстонии: каждый день регистрируются новые рекорды по количеству зараженных. Почему агрессивный штамм не щадит привитых и отыгрывается на школьниках?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире доктор медицинских наук, педиатр Адик Левин. Смотрите интервью в 13:30!

  • Омикроном заражаются все. Почему не помогают вакцины?
  • Главная опасность омикрона – болеют медики. Как справляться больницам?
  • Школы стали источником массового заражения. Омикрон отыгрывается на детях?
  • Не следует ли ужесточать ограничения?
  • Сфера обслуживания требует вернуть экспресс-тесты и отменить запрет в отношении 23 часов. Как это скажется на обстановке?
  • Ускорит ли омикрон достижение коллективного иммунитета?

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