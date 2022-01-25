Студия Postimees: омикрон – последний рывок коронавируса?13:30
Омикрон шагает по Эстонии: каждый день регистрируются новые рекорды по количеству зараженных. Почему агрессивный штамм не щадит привитых и отыгрывается на школьниках?
Омикрон шагает по Эстонии: каждый день регистрируются новые рекорды по количеству зараженных. Почему агрессивный штамм не щадит привитых и отыгрывается на школьниках?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире доктор медицинских наук, педиатр Адик Левин. Смотрите интервью в 13:30!