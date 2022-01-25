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  • Минимум семь человек погибли в давке перед матчем Камерун – Коморы

Минимум семь человек погибли в давке перед матчем Камерун – Коморы

Давка перед стадионом д`Олембе, фото из аккаунта Twitter ФОТО: личный архив.

Перед матчем 1/8 финала Кубка Африканских наций между национальными сборными Камеруна и Коморских островов у стадиона началась давка.

Давка возникла у входа на арену «Олембе» в столице Камеруна Яунде. Около 50 тысяч болельщиков хотели попасть на Олембе, который может вместить 60 тысяч зрителей. Однако из-за коронавирусных ограничений арена могла быть заполнена не более чем на 80%. В твиттере появляются фото лежащих на земле людей, которым оказывают помощь.

В Twitter появляются фото с места происшествия ФОТО: личный архив.

По информации LSI Africa погибли семь человек. Болельщики пытались пройти на стадион, однако охрана не смогла сдержать их и организовать контролируемый проход фанатов. Отмечается, что некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, в связи с чем число жертв может увеличиться. Официальной информации о погибших пока не поступало.

Ранее на организацию турнира жаловался тренер Малави. Он рассказал, что игрокам приходится самостоятельно стирать форму, а отель не обеспечивает команду даже продуктами первой необходимости.

Сборная Камеруна одержала победу в игре со счетом 2:1.

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