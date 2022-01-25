Фото ⟩ Хороший дом в популярном месте недалеко от Таллинна ждет покупателя

Дом начал свою жизнь в 1973 году. Теперь в первоначальной постройке находится гостиная. Помещения, в которых сейчас располагаются кухня и спальни, были построены в более позднее время. Дом постоянно ремонтировался и модернизировался. Сделано очень много, но еще есть на что обратить внимание и к чему приложить руки. Одноэтажный дом расположен на тихой тупиковой улице, куда не добираются посторонние, и продается за 205 000 евро.