Фото ⟩ Хороший дом в популярном месте недалеко от Таллинна ждет покупателя
В деревне Рообука Харьюского уезда продается симпатичный дом для большой семьи, предлагает Kodu.
В деревне Рообука Харьюского уезда продается симпатичный дом для большой семьи, предлагает Kodu.
Дом начал свою жизнь в 1973 году. Теперь в первоначальной постройке находится гостиная. Помещения, в которых сейчас располагаются кухня и спальни, были построены в более позднее время. Дом постоянно ремонтировался и модернизировался. Сделано очень много, но еще есть на что обратить внимание и к чему приложить руки. Одноэтажный дом расположен на тихой тупиковой улице, куда не добираются посторонние, и продается за 205 000 евро.
В доме площадью 145 м2 есть прихожая, кухня, гостиная, три спальни, ванная комната с баней, пристройка с двумя дополнительными комнатами и подсобное помещение.
Центральной воды и канализации в настоящее время в доме нет: есть колодец и выгребная яма. Однако точки подключения к центральному водопроводу и канализации расположены на границе участка.
Разрешение на эксплуатацию дома и находящейся на участке надворной постройки выдано в 2017 году. С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.