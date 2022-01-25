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  • Хороший дом в популярном месте недалеко от Таллинна ждет покупателя

Фото ⟩ Хороший дом в популярном месте недалеко от Таллинна ждет покупателя

ФОТО: KV.EE

В деревне Рообука Харьюского уезда продается симпатичный дом для большой семьи, предлагает Kodu.

Дом начал свою жизнь в 1973 году. Теперь в первоначальной постройке находится гостиная. Помещения, в которых сейчас располагаются кухня и спальни, были построены в более позднее время. Дом постоянно ремонтировался и модернизировался. Сделано очень много, но еще есть на что обратить внимание и к чему приложить руки.  Одноэтажный дом расположен на тихой тупиковой улице, куда не добираются посторонние, и продается за 205 000 евро.

ФОТО: KV.EE

В доме площадью 145 м2 есть прихожая, кухня, гостиная, три спальни, ванная комната с баней, пристройка с двумя дополнительными комнатами и подсобное помещение.

ФОТО: KV.EE

Центральной воды и канализации в настоящее время в доме нет: есть колодец и выгребная яма. Однако точки подключения к центральному водопроводу и канализации расположены на границе участка.

ФОТО: KV.EE

Разрешение на эксплуатацию дома и находящейся на участке надворной постройки выдано в 2017 году. С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

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