За сутки в Эстонии прибавилось 5145 зараженных, скончались пятеро
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 12 231 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 5145. Скончались пять человек с коронавирусом.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 12 231 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 5145. Скончались пять человек с коронавирусом.
По состоянию на утро 25 января, в больницах находится 315 пациентов с коронавирусом. Из них 221 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 172 человека, или 77,8% не были вакцинированы, а 49, или 22,2% прошли курс вакцинации.
За сутки в больницах открыли 51 новую историю болезни. Скончалось пять человек с коронавирусром, все они не были привиты: 75-летний мужчина, 77-летний мужчина, 87-летний мужчина, 94-летние мужчина и женщина.
За последние семь дней заражаемость на 100 000 человек среди вакцинированных составляет 250,6, а среди невакцинированных людей – 416,8.
За сутки ввели 2828 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 327 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 366 749 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 62,2%.