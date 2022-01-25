За сутки в Эстонии прибавилось 5145 зараженных, скончались пятеро

По состоянию на утро 25 января, в больницах находится 315 пациентов с коронавирусом. Из них 221 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 172 человека, или 77,8% не были вакцинированы, а 49, или 22,2% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 51 новую историю болезни. Скончалось пять человек с коронавирусром, все они не были привиты: 75-летний мужчина, 77-летний мужчина, 87-летний мужчина, 94-летние мужчина и женщина.

За последние семь дней заражаемость на 100 000 человек среди вакцинированных составляет 250,6, а среди невакцинированных людей – 416,8.