Elron упростил оплату билета в поезде

Теперь, кроме добавленных на проездную карту Elron денег, оплату в билетном автомате можно производить и банковской картой. На банковской карте должны быть разрешены бесконтактные платежи, и при покупке билетов для нескольких человек нужно следить за тем, чтобы общая сумма не превышала 25 евро.

«Проездной билет с помощью банковской карты можно купить теперь в билетных автоматах во всех поездах Elron, - сказал руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго. – Процесс внедрения платежей банковской картой стал для нас определенным вызовом. К примеру, за это время изменились действующие в отношении устройств требования, в результате чего фактически нам пришлось все начать сначала».

При покупке билета в билетном автомате стоимость проезда на 10 процентов меньше, чем при покупке билета у кондуктора. Билет нужно купить немедленно после входа в поезд. Для использования билетного автомата на банковской карте должны быть разрешены бесконтактные платежи, и общая сумма покупки билетов должна быть не больше 25 евро.

«Если клиент хочет купить несколько билетов, общая стоимость которых превышает 25 евро, автомат не позволит совершить платеж, – уточнил Конго, добавив, что автомат нельзя использовать и в случае карты, которая одновременно является ученическим билетом ISIC. - Карты ISIC также выполняют функцию Единой проездной карты, на основании которой, например, таллиннцы могут ездить бесплатно. Так как система не знает, должна ли в конкретном случае карта считаться банковской картой или Единой проездной картой, платежи банковской картой ISIC в билетном автомате запрещены. Аналогичным образом работают, например, и автоматы в таллиннском городском транспорте. Владельцы банковской карты ISIC смогут по-прежнему покупать билеты у работников по обслуживанию клиентов».

Если клиент оплачивает билет в билетном автомате банковской картой, для проверки права на проезд он должен будет предъявить кондутору ту же карту, посредством которой был куплен билет. Если для оплаты вместо физической карты используется карта в смартфоне, кондуктору нужно будет показать четыре последние цифры электронной карты, указанной в использованном приложении.

«В случае телефонного платежа номер использованной карты отличается от номера физической карты. В различных приложениях, таких как, например, приложение Swedbank, Google Pay или Apple Wallet, данный номер может называться по-разному, например, как цифровой номер карты, виртуальный номер карты или device account number. Для обеспечения удобства проверки билетов и в дальнейшем, мы просим пассажиров, планирующих использовать телефонный платеж, предварительно ознакомиться с размещенными на сайте Elron инструкциями о том, как можно найти номер электронной карты в наиболее распространенных приложениях», - сказал Ронни Конго.