Экономический прогноз: рекордный рост заработной платы компенсирует рост цен

Неопределенность с хорошей дозой оптимизма

С другой стороны, всем этим проблемам можно противопоставить хорошую дозу оптимизма. В течение многих лет раздавались жалобы на то, что чрезмерно благосклонная денежно-кредитная политика центральных банков создает опасные деформации в экономике. Однако теперь быстрая инфляция заставляет действовать даже Европейский центральный банк: впервые с 2011 года в следующем году мы прогнозируем повышение процентных ставок в еврозоне. На фронте борьбы с коронавирусом, несмотря на широкое распространение штамма омикрон, кажется все более очевидным, что последствия нынешней волны будут более мягкими по сравнению с предыдущими. Поэтому возникла надежда, что Covid-19 станет обычным сезонным вирусом, который больше не потребует серьезных ограничений в социальной жизни. Есть также первые признаки ослабления общего дефицита товаров, а в некоторых странах забрезжила надежда на рост участия на рынке труда, поскольку страх перед коронавирусом ослабевает.

Ослабить стремительную инфляцию поможет еще более быстрый рост заработной платы

Эстонская экономика начала год с купания в проруби в виде двузначного роста цен. Цены на энергоносители были высокими слишком долго, и теперь в связи с этим дорожают многие другие товары и услуги. В ближайшие месяцы инфляция достигнет двузначных цифр, что значительно снизит покупательную способность потребителей. Однако весной инфляция начнет снижаться и к концу года достигнет довольно скромного уровня. Тем не менее средняя инфляция в 2022 году составит 6,5%. Несмотря на высокую сравнительную базу, мы ожидаем относительно быстрой инфляции и в 2023 году, когда индекс потребительских цен, согласно прогнозу SEB, вырастет на 2,8%.

Сегодня во многих странах экономические аналитики рассуждают о том, приведет ли более быстрая инфляция к ускоренному росту заработной платы. Для Эстонии это не теоретическая дискуссия, а базовый сценарий. В последнем квартале 2021 года количество вакансий, вероятно, уже превысило докризисный пик, и найти новых работников очень сложно. Несмотря на нехватку кандидатов и высокие ожидания по зарплате, предприятия всех основных секторов экономики стремятся увеличить штат своих сотрудников. В некоторых областях потребность в рабочей силе никогда не была столь высока. Более сильные предприятия готовы во имя роста и чтобы удержать работников платить более высокие зарплаты, поэтому мы смело прогнозируем в 2022 году самый быстрый за последние годы рост зарплат в Эстонии – 8,7%, что значительно превысит инфляцию.

Экономический рост замедлится до долгосрочной траектории роста

Из-за сильного роста заработной платы влияние инфляции на внутреннее потребление не будет столь драматичным. Помимо роста заработной платы, способность людей потреблять увеличится благодаря продолжающемуся оттоку денег из второй пенсионной ступени, который в этом году, правда, не будет столь значительным, как в прошлом. При поддержке этих факторов частное потребление в этом году будет расти теми же темпами, что и экономика в целом – 3,2%.

Все признаки указывают на успешный год для экспортного сектора. Заказы промышленных предприятий остаются на рекордном уровне, а проблемы с поставками, которые до сих пор сдерживали рост, начнут решаться. Нехватка рабочей силы и высокая стоимость рабочей силы останутся серьезным препятствием для экспортирующей промышленности. Многим промышленным предприятиям уровень заработной платы, существующий сегодня на рынке, больше не по карману, и предприятиям придется заняться реорганизацией свой работы. Однако это не приведет к росту безработицы в Эстонии, так как сегодня на рынке достаточно предприятий, заинтересованных в найме сотрудников и с более высокой заработной платой. SEB прогнозирует снижение уровня безработицы до 5,3% в этом году и до 4,8% в 2023 году.