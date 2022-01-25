Экономический прогноз: рекордный рост заработной платы компенсирует рост цен
Начало года добавило в экономику неопределенности. В Эстонии, как и во многих других странах, значительный рост цен больно ударяет по кошельку. Хотя инфляционное давление было ожидаемым, оно оказалось гораздо сильнее и продолжительнее, чем прогнозировалось ранее. Коронавирус, очередная волна которого захлестнула общество, никуда не исчез. Предметом озабоченности остаются также доступность товаров и длительные сроки доставки. Несколько неожиданно все более острой проблемой во всем мире становится нехватка рабочей силы.