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  • Женщина с детьми попала в аварию на скользкой дороге

Женщина с детьми попала в аварию на скользкой дороге

Дороги Вирумаа по-прежнему непредсказуемые и скользкие. Иллюстративное фото. ФОТО: Elmo Riig

Вчера незадолго до полуночи в деревня Савальдума произошла авария, участниками которой оказались женщина и дети, пишет Virumaa Teataja.

Легковой автомобиль Audi съехал с дороги, находившиеся в машине женщина и двое детей в ходе аварии не пострадали.

Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. Полиция просит участников движениям быть крайне осторожными на скользких дорогах и запастись временем для прибытия в место назначения.

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