Женщина с детьми попала в аварию на скользкой дороге
Вчера незадолго до полуночи в деревня Савальдума произошла авария, участниками которой оказались женщина и дети, пишет Virumaa Teataja.
Вчера незадолго до полуночи в деревня Савальдума произошла авария, участниками которой оказались женщина и дети, пишет Virumaa Teataja.
Легковой автомобиль Audi съехал с дороги, находившиеся в машине женщина и двое детей в ходе аварии не пострадали.
Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. Полиция просит участников движениям быть крайне осторожными на скользких дорогах и запастись временем для прибытия в место назначения.