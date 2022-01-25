Фото ⟩ Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Пярну: столкнулись грузовик и легковой автомобиль
Сегодня, 25 января, днем в волости Хяэдемеэсте в Мерекюла на шоссе Таллинн-Пярну-Икла столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Сегодня, 25 января, днем в волости Хяэдемеэсте в Мерекюла на шоссе Таллинн-Пярну-Икла столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
По предварительным данным, в ДТП попали грузовик Volvo и легковой автомобиль Peugeot, который получил удар от грузовика со стороны водителя, пишет Pärnu Postimees.
На место аварии вызвали скорую помощь, полицию и спасателей.
По словам пресс-секретаря полиции, на месте ДТП нарушено движение и его регулируют полицейские.
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