Картина дня: виды Кремля на страны Балтии, рост цен на продукты питания и крупное исследование по COVID-19

Обзор 〉 Страны Балтии могут стать частью широкой договоренности на переговорах Россия-США

На переговорах между Россией и США о виденье Москвой новой системы безопасности Европы будущее стран Балтии не выделено в отдельный пункт повестки дня, но если в поисках компромиссов дойдет до сглаживания острого противостояния, это напрямую коснется и прибалтийских стран, говорят пообщавшиеся с Postimees российские эксперты. Читать далее…

Уличный опрос 〉 «Нужно искать вторую работу»: жители Таллинна о том, как на них отразился энергокризис

В прошлом месяце жители Эстонии были ошеломлены резким ростом цен на электричество. Rus.Postimees решил узнать, как сильно изменились счета у таллиннцев и насколько сложно им адаптироваться под новые реалии. Смотрите видео здесь.

Производители продуктов питания: в феврале цены в магазинах вырастут, но это только начало

Известный в Вырумаа производитель молочной продукции Nopri с февраля поднимает цены на свою продукцию примерно на одну десятую, но, вероятно, этим подорожание молочной продукции не ограничится. Читать далее…

Скидочные кампании – большой обман зрения

Умный человек покупает более дорогие вещи в период скидок или когда их цена становятся ему по карману. Оказывается, что в случае некоторых магазинов скидки не стоит воспринимать всерьез. Скидочные кампании устраиваются постоянно, и даже если что-то предлагается дешевле, чем обычно, выигрыш в цене оказывается не таким, как может показаться. Читать далее...

Крупное эстонское исследование показало, кому ковид угрожает больше всего

Крупное исследование по Covid-19 Тартуского университета среди жителей Эстонии показало, что болезни сердца — это самый главный фактор риска при тяжелом течении болезни, как у молодых, так и у пожилых людей. Однако внезапно большая часть нуждавшихся в больничном лечении — это совершенно здоровые люди, признает один из авторов исследования, докторант семейной медицины и народного здоровья ТУ Татьяна Местер. Читать далее...

Директор школы: «Мы на последнем издыхании, скоро все уйдем на дистанционное обучение»

Родители семиклассников Таллиннской Тынисмяэской реальной школы негодуют: «Только в понедельник дети вышли из недельного карантина и после тестирования всех опять отправили в недельный карантин». Читать далее…

Как сыграть в «Игру в кальмара» наоборот

Вы выходите из подъезда и видите, что дорожка и парковочные места около дома расчищены от снега. Вам приветливо машут лопатами раскрасневшиеся на морозе соседские дети. Дворник улыбается и говорит: «Какие же ребята молодцы. Помогли старику!» А вот мальчик-сосед несет огромную сумку с продуктами, а за ним семенит пожилая Раиса Ивановна из квартиры номер 7 и тоже с благодарностью улыбается. Читать далее…

Омикрон грозит в несколько раз увеличить число коронапациентов

Глядя на вчерашнее число коронапозитивных (5040 человек), прогноз Департамента здоровья в 6000 заболевших в сутки уже не кажется фантастическим. По данным секвенирования, сейчас треть находящихся на стационарном лечении больных заражена омикрон-штаммом. Читать далее…

На следующей неделе начнется регистрация на бесплатные курсы эстонского языка

2 февраля в 10:00 на домашней странице Фонда интеграции integratsioon.ee начнется онлайн-регистрация на бесплатные курсы эстонского языка на уровнях А1-С1. Начать или продолжить изучение эстонского языка сможет 944 человека. Читать далее…

Индекс восприятия коррупции: Эстония ухудшила свои позиции

В Индексе восприятия коррупции за 2021 год, опубликованном во вторник международной антикоррупционной организацией Transparency International, Эстония потеряла одну позицию и теперь с 74 баллами делит 13-17 места с Канадой, Исландией, Ирландией и Австралией. Читать далее…

За сутки в Эстонии прибавилось 5145 зараженных, скончались пятеро

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 12 231 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 5145. Скончались пять человек с коронавирусом. Читать далее…

Вдохновляющие фото 〉 Не торопитесь выбрасывать: жительница Эстонии способна преобразить любую старую вещь