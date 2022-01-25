В Ласнамяэ мужчина ударил ножом пожилую женщину
В таллиннском районе Ласнамяэ мужчина ударил ножом пожилую женщину. Жертва получила серьезное ранение.
В таллиннском районе Ласнамяэ мужчина ударил ножом пожилую женщину. Жертва получила серьезное ранение.
В понедельник, 24 января, в полицию поступило сообщение, что в Ласнамяэ на улице Кивила 50-летний мужчина ударил ножом свою 77-летнюю знакомую, тем самым нанеся тяжкий вред ее здоровью, передает пресс-служба Пыхьяской префектуры.
Пострадавшая была доставлена в больницу, полицейские задержали подозреваемого.
Было начато производство по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.