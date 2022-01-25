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В Ласнамяэ мужчина ударил ножом пожилую женщину

Нож. Фото иллюстративное. ФОТО: Marko Saarm / Sakala

В таллиннском районе Ласнамяэ мужчина ударил ножом пожилую женщину. Жертва получила серьезное ранение. 

В понедельник, 24 января, в полицию поступило сообщение, что в Ласнамяэ на улице Кивила 50-летний мужчина ударил ножом свою 77-летнюю знакомую, тем самым нанеся тяжкий вред ее здоровью, передает пресс-служба Пыхьяской префектуры. 

Пострадавшая была доставлена в больницу, полицейские задержали подозреваемого.

Было начато производство по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. 

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