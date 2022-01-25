Самые дешевые авиарейсы: в солнечную Португалию за 95 евро

Туда и обратно из Таллинна в Берлин от 12 евро

Туда и обратно из Таллинна в Рим от 15 евро

Туда и обратно из Таллинна в Порту от 95 евро

Туда и обратно из Таллинна в Доминикану от 529 евро

Туда и обратно из Таллинна в Стокгольм от 13 евро

Туда и обратно из Таллинна в Шотландию от 22 евро

Туда и обратно из Таллинна в северную Италию от 23 евро

Туда и обратно из Таллинна на Мальту от 24 евро

Туда и обратно из Таллинна в Афины от 33 евро