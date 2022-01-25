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Самые дешевые авиарейсы: в солнечную Португалию за 95 евро

Отпуск. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Postimees подготовил подборку самых выгодных авиарейсов с сайтов hetked.ee и trip.ee.

Туда и обратно из Таллинна в Берлин от 12 евро

Туда и обратно из Таллинна в Рим от 15 евро

Туда и обратно из Таллинна в Порту от 95 евро

Туда и обратно из Таллинна в Доминикану от 529 евро

Туда и обратно из Таллинна в Стокгольм от 13 евро

Туда и обратно из Таллинна в Шотландию от 22 евро

Туда и обратно из Таллинна в северную Италию от 23 евро

Туда и обратно из Таллинна на Мальту от 24 евро

Туда и обратно из Таллинна в Афины от 33 евро

Туда и обратно из Таллинна в Мадрид от 48 евро

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