Самые дешевые авиарейсы: в солнечную Португалию за 95 евро
Postimees подготовил подборку самых выгодных авиарейсов с сайтов hetked.ee и trip.ee.
Postimees подготовил подборку самых выгодных авиарейсов с сайтов hetked.ee и trip.ee.
Туда и обратно из Таллинна в Берлин от 12 евро
Туда и обратно из Таллинна в Рим от 15 евро
Туда и обратно из Таллинна в Порту от 95 евро
Туда и обратно из Таллинна в Доминикану от 529 евро
Туда и обратно из Таллинна в Стокгольм от 13 евро
Туда и обратно из Таллинна в Шотландию от 22 евро
Туда и обратно из Таллинна в северную Италию от 23 евро
Туда и обратно из Таллинна на Мальту от 24 евро
Туда и обратно из Таллинна в Афины от 33 евро
Туда и обратно из Таллинна в Мадрид от 48 евро