Автовладельцы, будьте бдительны: участились случаи краж фар
За последние два месяца в полицию в Ляэне-Вирумаа трижды поступали сообщения о краже автомобильных фар. Подобная волна краж уже была замечена в уезде и раньше, пишет Virumaa Teataja.
За последние два месяца в полицию в Ляэне-Вирумаа трижды поступали сообщения о краже автомобильных фар. Подобная волна краж уже была замечена в уезде и раньше, пишет Virumaa Teataja.
В полицию поступила информация о том, что 27 декабря с припаркованного перед жилым домом в Кунда автомобиля Toyota Land Cruiser были украдены дополнительные фары. Ущерб от кражи составил 320 евро.
5 января с автомобиля Renault Megane, припаркованного перед жилым домом в Хальяла, были украдены дополнительные фары. Ущерб составил 500 евро.
Последнее сообщение о краже автомобильных фар поступило 21 января, когда из припаркованного автомобиля на улице Кордони в Азери были украдены фары припаркованного легкового автомобиля Peugeot 807, также пропали из салона видеорегистратор, денежные средства и документы. Первоначальный ущерб был оценен в 1200 евро.
Полиция начала уголовное производство в связи со всеми случаями.
По словам ведущего следователя Раквереского отделения полиции Кей Паю, по возможности всегда следует парковаться в максимально освещенном месте и рядом с камерами видеонаблюдения. «Вор хочет действовать скрытно и без свидетелей. В людном и хорошо освещенном месте вору труднее действовать незамеченным», — говорит Паю.