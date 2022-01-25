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  • Автовладельцы, будьте бдительны: участились случаи краж фар

Автовладельцы, будьте бдительны: участились случаи краж фар

Автомобиль лучше парковать в хорошо освещенном месте и там, где есть камеры видеонаблюдения. Фото иллюстративное. ФОТО: Urmas Luik

За последние два месяца в полицию в Ляэне-Вирумаа трижды поступали сообщения о краже автомобильных фар. Подобная волна краж уже была замечена в уезде и раньше, пишет Virumaa Teataja.

В полицию поступила информация о том, что 27 декабря с припаркованного перед жилым домом в Кунда автомобиля Toyota Land Cruiser были украдены дополнительные фары. Ущерб от кражи составил 320 евро.

5 января с автомобиля Renault Megane, припаркованного перед жилым домом в Хальяла, были украдены дополнительные фары. Ущерб составил 500 евро.

Последнее сообщение о краже автомобильных фар поступило 21 января, когда из припаркованного автомобиля на улице Кордони в Азери были украдены фары припаркованного легкового автомобиля Peugeot 807, также пропали из салона видеорегистратор, денежные средства и документы. Первоначальный ущерб был оценен в 1200 евро.

Полиция начала уголовное производство в связи со всеми случаями.

По словам ведущего следователя Раквереского отделения полиции Кей Паю, по возможности всегда следует парковаться в максимально освещенном месте и рядом с камерами видеонаблюдения. «Вор хочет действовать скрытно и без свидетелей. В людном и хорошо освещенном месте вору труднее действовать незамеченным», — говорит Паю.

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