Автовладельцы, будьте бдительны: участились случаи краж фар

В полицию поступила информация о том, что 27 декабря с припаркованного перед жилым домом в Кунда автомобиля Toyota Land Cruiser были украдены дополнительные фары. Ущерб от кражи составил 320 евро.

5 января с автомобиля Renault Megane, припаркованного перед жилым домом в Хальяла, были украдены дополнительные фары. Ущерб составил 500 евро.

Последнее сообщение о краже автомобильных фар поступило 21 января, когда из припаркованного автомобиля на улице Кордони в Азери были украдены фары припаркованного легкового автомобиля Peugeot 807, также пропали из салона видеорегистратор, денежные средства и документы. Первоначальный ущерб был оценен в 1200 евро.

Полиция начала уголовное производство в связи со всеми случаями.