Кая Каллас: Россия испытывает на прочность единство Запада

«Россия испытывает на прочность наше — демократических государств, Евросоюз и НАТО — единство. Нынешняя деятельность России не только определяет будущее Украины, но и по сути требует исключения стран Балтии из НАТО. Кремль понимает силу, и мы можем выказать ее, если будем едины как союзники, тверды в своих принципах и сильны в наших ценностях», — заявила премьер-министр Каллас.

«Украина не одна, и мы должны всячески поддерживать украинцев», — сказала премьер-министр.

«Важно продолжать укреплять восточное крыло НАТО – здесь важная роль у союзников. Ждем испанцев снова в Эмари, но и сами будем делать больше. В ближайшие годы мы выделим дополнительно 380 миллионов евро на укрепление нашей безопасности — это станет четким сигналом о том, что мы очень серьезно относимся к нашей безопасности», — заявила Каллас.