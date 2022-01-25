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Президент Европарламента выбрала своим представителем эстонца

Президент Европарламента Роберта Метсола. ФОТО: Raphael Lafargue / SIPA / Scanpix

Роберта Метсола, избранная на прошлой неделе новым президентом Европарламента, избрала Юри Лааса из Эстонии своим представителем.

Лаас объявил о новой должности в своем Twitter-аккаунте. «Я рад присоединиться к Европейскому парламенту в качестве представителя Роберты Метсолы, президента Европейского парламента», — написал он.

«Она молода, современна и настроена проевропейски. Все эти составляющие нужны, чтобы мотивировать молодых людей поверить в европейский проект», — похвалил Лаас своего нового руководителя.

До сих пор Лаас работал в Совете Европейского Союза. Он был представителем верховного совета.

В 2017 году, когда Эстония председательствовала в ЕС, Лаас, который уже работал в системе ЕС, пришел на помощь команде председательства и работал в представительстве нашей страны.

Лаас родился в Швеции в эстонской семье.

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