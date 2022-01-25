Президент Европарламента выбрала своим представителем эстонца
Роберта Метсола, избранная на прошлой неделе новым президентом Европарламента, избрала Юри Лааса из Эстонии своим представителем.
Роберта Метсола, избранная на прошлой неделе новым президентом Европарламента, избрала Юри Лааса из Эстонии своим представителем.
Лаас объявил о новой должности в своем Twitter-аккаунте. «Я рад присоединиться к Европейскому парламенту в качестве представителя Роберты Метсолы, президента Европейского парламента», — написал он.
«Она молода, современна и настроена проевропейски. Все эти составляющие нужны, чтобы мотивировать молодых людей поверить в европейский проект», — похвалил Лаас своего нового руководителя.
I am delighted to join @Europarl_EN as Spokesperson for @EP_President @RobertaMetsola.— Jüri Laas (@jurilaas) January 25, 2022
She is young, she is modern and she is pro-European. All the ingredients needed to motivate young people to continue to believe in the European project.
Let's get cracking!
До сих пор Лаас работал в Совете Европейского Союза. Он был представителем верховного совета.
В 2017 году, когда Эстония председательствовала в ЕС, Лаас, который уже работал в системе ЕС, пришел на помощь команде председательства и работал в представительстве нашей страны.
Лаас родился в Швеции в эстонской семье.