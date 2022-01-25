Президент Европарламента выбрала своим представителем эстонца

Лаас объявил о новой должности в своем Twitter-аккаунте. «Я рад присоединиться к Европейскому парламенту в качестве представителя Роберты Метсолы, президента Европейского парламента», — написал он.

«Она молода, современна и настроена проевропейски. Все эти составляющие нужны, чтобы мотивировать молодых людей поверить в европейский проект», — похвалил Лаас своего нового руководителя.

I am delighted to join @Europarl_EN as Spokesperson for @EP_President @RobertaMetsola.



She is young, she is modern and she is pro-European. All the ingredients needed to motivate young people to continue to believe in the European project.



Let's get cracking! — Jüri Laas (@jurilaas) January 25, 2022

До сих пор Лаас работал в Совете Европейского Союза. Он был представителем верховного совета.

В 2017 году, когда Эстония председательствовала в ЕС, Лаас, который уже работал в системе ЕС, пришел на помощь команде председательства и работал в представительстве нашей страны.