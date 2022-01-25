Синоптик: сегодня вечером можно увидеть северное сияние
Синоптик госметеорологической службы Кайро Кийтса пишет, что сегодня вечером, около 19-20 часов в небе можно ожидать северное сияние.
Синоптик госметеорологической службы Кайро Кийтса пишет, что сегодня вечером, около 19-20 часов в небе можно ожидать северное сияние.
Северное сияние — свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.
В Эстонии свет северного сияния слабый, но его все же можно наблюдать. Чтобы увидеть сияние, следует найти место без светового загрязнения и обратить взгляд на север. Лучший вид открывается там, где виден горизонт, например, у большого водоема, открытого болота или на возвышенности.