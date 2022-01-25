Вт, 25.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Синоптик: сегодня вечером можно увидеть северное сияние

Фото иллюстративное. ФОТО: Veiki Ojaperv

Синоптик госметеорологической службы Кайро Кийтса пишет, что сегодня вечером, около 19-20 часов в небе можно ожидать северное сияние.

Северное сияние — свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

В Эстонии свет северного сияния слабый, но его все же можно наблюдать. Чтобы увидеть сияние, следует найти место без светового загрязнения и обратить взгляд на север. Лучший вид открывается там, где виден горизонт, например, у большого водоема, открытого болота или на возвышенности. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back