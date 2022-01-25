Фото читателей ⟩ Во вторник вечером можно было увидеть северное сияние
Во вторник около 19-20 часов в небе над Эстонией можно было увидеть северное сияние.
Во вторник около 19-20 часов в небе над Эстонией можно было увидеть северное сияние.
Северное сияние — свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.
В Эстонии свет северного сияния слабый, но его все же можно наблюдать. Чтобы увидеть сияние, следует найти место без светового загрязнения и обратить взгляд на север. Лучший вид открывается там, где виден горизонт, например, у большого водоема, открытого болота или на возвышенности.