Фото читателей ⟩ Во вторник вечером можно было увидеть северное сияние

В Эстонии свет северного сияния слабый, но его все же можно наблюдать. Чтобы увидеть сияние, следует найти место без светового загрязнения и обратить взгляд на север. Лучший вид открывается там, где виден горизонт, например, у большого водоема, открытого болота или на возвышенности.