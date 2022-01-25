В завершившемся сезоне в Эстонии отстреляно 5014 лосей

По словам президента EJS Маргуса Пууста, уездные охотничьи советы в будущем должны при определении объемов отстрела очень серьезно учитывать рекомендации Департамента по окружающей среды. «В большинстве районов ущерб лесам уменьшился, и охотники считают, что объемы охоты больше наращивать не нужно, а наоборот, следует их сократить», — сказал Пууст.

Департамент окружающей среды рекомендовал охотникам отстрел в общей сложности 5000 лосей, чтобы общее количество лосей осталось на уровне начала прошлого года. Всего охотники отстреляли 5014 лосей. В 2020 году в Эстонии было отстреляно 4808 лосей, в 2019 году — 6304 лося, а в 2018 году — 7163 лося.

В прошлом охотничьем сезоне больше всего лосей было отстреляно в Пярнумаа (628), а также в Вильяндимаа (505), Харьюмаа (476) и Рапламаа (406).