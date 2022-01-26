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Канепи не сумела выйти в полуфинал Australian Open

Кайа Канепи. ФОТО: LOREN ELLIOTT

Вторая ракетка Эстонии, занимающая 115-е место в мировом рейтинге Кайа Канепи не сумела выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В среду, 26 января, в матче 1/4 финала 36-летняя эстонка в трех сетах проиграла девятой ракетке мира, 20-летней Иге Швёнтек из Польши - 6:4, 6:7 (2:6), 3:6, пишет Rus.ERR.

Продолжительность противостояния составила 3 часа 1 минуту.

Для Кайи Канепи нынешний Australian Open стал самым успешным в карьере. Ранее на этом турнире она ни разу не доходила дальше третьего круга.

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