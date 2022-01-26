Алексей Навальный. ФОТО: BBC News

На кинофестивале независимого кино Sundance в США состоялась премьера документального фильма HBO и Си-эн-эн об Алексее Навальном - ленты о том, как российский оппозиционный политик лечился от последствий отравления «Новичком» в Германии и расследовал покушение на самого себя. Это и не триллер, как того хотелось Навальному, но и не скучное кино.

«Пусть будет триллер»

Навальный в самом начале фильма Дэниела Рохера пытается задать тон следующим полутора часам картины. На вопрос, с которого начинается фильм - «Если тебя убьют, какое сообщение ты бы хотел оставить людям в России?» - политик отвечает с фирменным цинизмом: «Да перестань. Пусть будет фильм номер два, пусть будет триллер. Убьют - сделаем скучный фильм памяти».

Во время съемок интервью оппозиционер еще скажет за глаза про режиссера Рохера (для канадца это второй полнометражный документальный проект и первый в карьере фильм о политике, до этого он снимал про музыкантов): «Да, я понимаю, что он все это снимает для фильма, который выпустит, когда меня грохнут».

Рохер провел с Навальными в Германии три месяца, пока политик лечился от последствий отравления и выяснял, кто пытался его убить. Команда наснимала почти 500 часов материала, который выходит на экраны спустя год после возвращения Навального в Россию.

Политик провел этот год в заключении по делу «Ив Роше». Фильм о самом себе он посмотреть в ближайшее время вряд ли сможет. Как он сам шутил, в библиотеке колонии, где он сидит, нет подписки на стриминговый сервис HBO Max, на котором выйдет лента.

Навальный жив, а работу Рохера едва ли можно назвать «скучным фильмом памяти».

«Все у тебя хорошо с английским. Но глаза злые»

Впрочем, это и не триллер, как того хотелось Навальному.

Российский зритель, ожидающий новых подробностей о том, как Навальный жил в Германии, расследовал покушение на самого себя и готовил собственный фильм о «дворце Путина», вероятно, будет разочарован.

Апогей ленты - разговор с предполагаемым отравителем из ФСБ Константином Кудрявцевым - Навальный выложил в YouTube больше года назад. Само расследование тоже разобрали по косточкам - и политик, и расследователь из Bellingcat Христо Грозев (Bellingcat внесен в российский реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), и другие соратники Навального (или, как его называют в фильме «цифровой ботаник-аутист») дали десятки интервью о том, как раскрыли предполагаемых злодеев.

кадры из фильма ФОТО: BBC

Рохер не снял «своего рода "Срок" для западного зрителя». То ли его герои не успели привыкнуть к камере, то ли именно предыдущий опыт заставил их быть осторожнее - фильм о российской оппозиции начала 2010-х получился настолько откровенным, что многие герои остались им недовольны.

Ближе, чем сходить вместе покормить ослика и пони в немецкой деревне и пошутить о том, что из соседнего сада можно было бы нарвать ночью яблок, семья Навальных камеру документалиста не пустила.

Откровений от Навального Рохер не добился - в интервью он сдержан, на вопросы отвечает в свойственном ему стиле.

«С первым появлением Путина на экране у меня было чувство, что в телевизоре политический лидер, которому я не верю». «Я хочу бороться с Путиным». «Пока я становился более и более знаменитым, я надеялся, что для них будет все более сложнее меня убить, потому что я знаменит. И как же я ошибся».

Когда Рохер ставит ему в вину походы на националистические «Русские марши», где «люди кидают зиги», он заметно раздражается и объясняет, что строит коалицию и готов общаться «и с этими людьми тоже, они граждане России».

Рохер признается, что делал фильм в основном для западной аудитории, Навальный в интервью с ним говорит по-английски - и очень переживает, что плохо говорит на иностранном языке. Его соратница Мария Певчих успокаивает: «Все у тебя хорошо с английским. Но глаза злые. Смотри подобрее».

кадры из фильма ФОТО: BBC

«Я понял, чего вы хотите»

Фильм идеально композиционно выстроен. Вот Навальный собирает чемоданы, вот пишет видеообращение к сторонникам и готовится лететь в Москву (нас готовят к финалу, где политика неизбежно задержат в московском аэропорту).

Вот сцены четырехлетней давности, как оппозиционер ведет президентскую кампанию, вот его обливают зеленкой, вот зрителя подводят к поездке Навального в Сибирь в августе 2020 года. Сцены за кадром - политик записывает стендап для своего очередного расследования о региональной коррупции, на фоне мужчина писает на стену.

Навальный признается, что та поездка удивила его спокойной обстановкой - ни полиция, ни политические оппоненты не пытались сорвать съемки или преследовать его: «А где все? Где моя полиция? Было странное ощущение нехватки уважения».

Затем видео со стонущим политиком в самолете, Юлия Навальная пытается прорваться в омскую больницу, чтобы вывезти мужа заграницу: «Мне казалось, что если он останется, ФСБ или общий Путин воспользуются ситуацией, и у них будет возможность его убить».

кадры из фильма ФОТО: BBC

Наконец, отлет на частном медицинском самолете в Берлин. С этого момента фильм и начинает пытаться быть похожим на голливудский триллер о расследователях. Два героя - болгарский «ботаник» со старым ноутбуком, влюбленный в цифры и данные Грозев рассказывает, как потратил 150 тысяч долларов из своего кармана на покупку информации, и признается, что скрывает эти траты от жены.

Его пока еще антагонист Певчих не доверяет Грозеву - и даже не исключает, что тот работает на ЦРУ, но все же соглашается работать вместе. В популярном формате «скринлайф» зрителю показывают, как Грозев достает информацию и соединяет номера телефонов с персональными данными их владельцев.

Навальный, по словам режиссера, хотел, чтобы фильм был похож на русскую версию популярного «Короля тигров» - документального сериала о владельце зоопарка. Рохер сразу сказал, что это не в его стиле.

Работа канадца напоминает, скорее, «Руки прочь от котиков» - там тоже «ботаники» и любители расследований по открытым данным ищут жесткого убийцу, который расправлялся с котами и выкладывал видео в интернет. Но в быстрой перемотке.

Расследователи только взялись за дело, а на стене уже появляется алтарь фотографий мрачных мужчин - предполагаемых отравителей, Навальный собирается всех их обзвонить. Вместе с Грозевым они настраивают систему, подменяющую номер, Навальный дает телефон в руки дочери Даши и просит ее проверить, как выглядит входящий звонок. Все работает.

За кадром видео «Я позвонил своему убийце», которое Навальный выложил на своем канале в декабре 2020 года, остались его попытки поговорить с другими предполагаемыми отравителям - все неудачные. Нескольким политик звонил и в лоб спрашивал: «Зачем вы хотели меня убить».

Еще одному он также попытался представиться помощником секретаря Совбеза России Николая Патрушева, но тот узнал его по голосу и сказал: «Я понял, чего вы хотите».

кадры из фильма ФОТО: BBC

Кажется, Рохер снимал кино с претензией на расследование о смелом политике, ориентируясь на западного зрителя. Судя по иностранным рецензиям, ему это удалось.

Фильм едва ли может сравниться по накалу с «Секретным досье» - о борьбе прессы и Белого дома за публикацию американских документов о вьетнамской войне. Или с фильмом «В центре внимания», в котором разоблачали священников-педофилов.

Впрочем, и история о чудом выжившем после попытки отравления оппозиционере, который выясняет, как его пытались убить боевым ядом и выдвигает обвинения в адрес президента, - это, как минимум, неплохая сценарная заявка. Просто искушенного российской действительностью человека удивить сложно.