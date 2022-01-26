Теперь, когда острая проблема кризиса электроэнергии решена, то есть государство просто оплачивает за жителей страны их огромные счета, можно было бы поразмышлять о возможных нестандартных решениях. Особенно с учетом того, что долгосрочные решения придут только через много лет, а в промежутке может снова наступить очередная холодная и безветренная зима, с еще более высокими ценами на газ и нехваткой производственных мощностей.