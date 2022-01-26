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  • Неизвестные в Финляндии и знаменитые во всем мире финские домики

Фото и видео ⟩ Неизвестные в Финляндии и знаменитые во всем мире финские домики

Кураторы выставки New Standards. ФОТО: New Standards

Каркасные дома компании Puutalo, вероятно, являются самым распространенным продуктом финской архитектуры в мире, но в Финляндии они малоизвестны, передает YLE.

Компанию Puutalo основали в 1940 году, чтобы решить проблему нехватки жилья. Предприятие производило дома, которые можно было собирать легко и быстро, как пазл. 

После 1945 года проект стал популярен во всем мире - от европейских стран до Латинской Америки.

К середине пятидесятых в Финляндии было построено около 2000 жилых домов. Спрос был бы гораздо больше, но подавляющая часть продукции шла на экспорт. Финские домики появились в более чем 30 странах. Очень популярными они были в СССР.

Чертеж домика Puutalo для СССР. ФОТО: New Standards

Каркасные дома компании Puutalo, возможно, являются самым распространенным продуктом финской архитектуры в мире. Однако в Финляндии они малоизвестны.

Домики Puutalo в Дании. 1947 год. ФОТО: New Standards

«Может сложиться впечатление, что стандартизация создает неуютные и неудобные для жизни районы, однако эти дома невероятно милы и живописны», — сказала Лаура Бергер, куратор выставки New Standards, открывшейся Музее архитектуры Хельсинки.

Посмотрите и видео, снятое в финском павильоне Архитектурной биеннале в Венеции.

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