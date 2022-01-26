Олег Навальный объявлен в розыск

Как следует из базы данных, розыск связан с уголовным делом, но с каким именно - не указывается, пишет «Интерфакс».

Накануне стало известно, что уголовно-исправительная инспекция обратилась в суд с представлением об отмене Олегу Навальному условного срока по так называемому «санитарному делу».

Комментариями правоохранительных органов и защиты Навального по этой ситуации «Интерфакс» в настоящее время не располагает.

Преображенский суд Москвы 6 августа 2021 года назначил Олегу Навальному год лишения свободы условно с испытательным сроком в течение года, признав его виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Навальный в период испытательного срока обязан не менять постоянное или временное место жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, а также приходить на регистрацию в специализированный орган.