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Олег Навальный объявлен в розыск

Олег Навальный. ФОТО: Mikhail Tereshchenko

Информация о розыске брата оппозиционера Алексея Навального Олега появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ.

Как следует из базы данных, розыск связан с уголовным делом, но с каким именно - не указывается, пишет «Интерфакс».

Накануне стало известно, что уголовно-исправительная инспекция обратилась в суд с представлением об отмене Олегу Навальному условного срока по так называемому «санитарному делу».

Комментариями правоохранительных органов и защиты Навального по этой ситуации «Интерфакс» в настоящее время не располагает.

Преображенский суд Москвы 6 августа 2021 года назначил Олегу Навальному год лишения свободы условно с испытательным сроком в течение года, признав его виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Навальный в период испытательного срока обязан не менять постоянное или временное место жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, а также приходить на регистрацию в специализированный орган.

В уголовном деле речь шла о событиях, связанных с несогласованной властями акцией протеста в Москве 23 января 2021 года в поддержку Алексея Навального. После мероприятия был возбужден ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (санитарное дело). По нему были задержаны несколько сторонников оппозиционера, в том числе Олег Навальный.

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