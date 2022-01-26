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Таллинн хочет привести в порядок мемориал на Маарьямяги

Мемориал Маарьямяги ФОТО: Sander Ilvest

Город Таллинн хочет получить территории мемориала на Маарьямяги и привести его в порядок, пишет Rus.ERR.

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет сказал ERR, что часть территории построенного в советское время мемориала принадлежит городу, другая часть является нереформированной государственной землей. Город хотел бы получить ту часть территории, где располагается церемониальная площадь, чтобы привести в порядок весь мемориал.

По его словам, дело в том, что правительство часто менялось, а в последнее время в свете коронавирусного и энергетического кризиса есть более важные вопросы, на которых следует сконцентрироваться. При этом он выразил надежду на то, что действующее правительство примет решение о передаче городу территории мемориала Маарьямяги.

Мемориал Маарьямяги (архитектор А. Мурдмаа, скульптор М. Варик) в память о Ледовом походе возведен на плато, расположенном между Таллиннским заливом и плитняковым берегом Ласнамяэ, на обочине Пирита-теэ.

Мемориальный комплекс Маарьямяги состоит из архитектурных и ландшафтных элементов. Центральный объект мемориала – обелиск высотой 35 метров, в памятный ансамбль входят также могилы матросов минных заградителей «Автроил» и «Спартак», обшитые доломитом наклонные стены, покрытые травой наклонные поверхности, проходящие между ними дорожки и бронзовая скульптура, изображающая гибнущих птиц.

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