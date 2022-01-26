Получение посылки обернулось расстройством: Omniva удивила клиента дорогой услугой

В начале месяца житель Тарту Сийм Кала получил из Японии посылку с чаем. Вместо того, чтобы самому заполнять таможенные документы, он уполномочил сделать это Omniva, поскольку полагал, что эта услуга обойдется ему всего в 2,35 евро. Однако с него неожиданно взяли 10 евро.

«Это было обосновано тем, что сервисный сбор за товары с ограничениями, такие как кофе и чай, составляет 10 евро», — пояснил Кала. Он обратился в налоговые и таможенные органы за уточнением и узнал, что никаких государственных ограничений в отношении чая нет.

Когда он снова обратился в Omniva за разъяснениями, то услышал, что цена в десять евро связана не с ограничениями на декларирование товаров, а с тем, что сотрудникам Omniva приходится вручную декларировать определенные товары в налогово-таможенной системе.

«Проблема не в зеленом чае, а в том, что как для кофе, так и для разных сортов чая не применяется упрощенная процедура декларирования, — пояснила менеджер по связям с общественностью Omniva Трийн Кюттим. — Декларирование кофе и чая осуществляется непосредственно в приложении Налогово-таможенного департамента под названием Impulss. Оно занимает больше времени и ресурсов, потому что таможенному агенту Omniva приходится подавать таможенную декларацию вручную, что делает услугу дороже».

Налогово-таможенный департамент денег не берет

Налогово-таможенный департамент не комментирует прейскурант Omniva и подтверждает, что сами они не взимают плату за декларацию ни с компаний, ни с физических лиц. Каждое физическое лицо может задекларировать свое отправление в бесплатном приложении для декларирования посылок e-MTA. Отдельные товары необходимо декларировать в информационной системе для оформления таможенных деклараций Impulss, так как о них запрашивается дополнительная информация. Однако оба действия бесплатны, подтвердила специалист по связям со СМИ департамента Реэт Пяргма.

«Стоимость платы за услуги Omniva зависит от того, является ли это услугой автоматического электронного декларирования или таможенным декларированием вручную», — пояснила Кюттим.

Автоматическому декларированию подлежат все грузы стоимостью до 150 евро и с таможенными кодами без ограничений. Цену в 2,35 евро Omniva применяет, если весь процесс декларирования, включая уплату налогов и сборов за услуги, можно выполнить в электронной среде Omniva.

«Я делал это однажды, и в этот раз я ожидал, что это будет стоить мне два евро с центами, и поэтому позволил Omniva задекларировать посылку за меня», — объяснил Кала.

Некоторые посылки остаются невостребованными

По словам Кюттим, были одиночные случаи, когда из-за налоговой ответственности получатели не забирали посылку из почтового отделения. Срок декларирования посылки, прибывшей в Эстонию, составляет 30 дней, после чего Omniva инициирует процесс возврата, и посылка возвращается в почтовое отделение отправителя.

В ЕС с 1 июля прошлого года изменились обязательства по налогу с оборота на товары, приобретенные и отправленные из-за пределов ЕС. Если стоимость посылки менее 150 евро, товары облагаются налогом с оборота по ставке 20%. Основой налогообложения является таможенная стоимость, которая состоит как из цены товара, так и из стоимости доставки.

Если стоимость посылки превышает 150 евро, посылка подлежит декларированию и облагается пошлинами на импорт: таможенными сборами, налогом с оборота, а в случае акцизных товаров также акцизом. Налогообложение также зависит от таможенной стоимости.

Подарки от частного лица частному лицу по-прежнему не облагаются налогом, если стоимость подарка не превышает 45 евро, но все подарки, начиная с 0 евро, должны быть задекларированы.