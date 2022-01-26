Картина дня: запасные варианты смягчения энергокризиса, перегруженные семейные врачи и поражение Канепи

Чем различаются расширения НАТО и России?

Тема расширения в последнее время чуть ли не вытеснила тему пандемии, во всяком случае, звучит она не менее зловеще. При этом расширение выступает в двух несовместимых ипостасях: добровольного расширения НАТО на Восток и принудительного расширения сфер влияния РФ, что никого, похоже, не смущает. Читать далее…

Иностранный студент: эстонский язык сложный, но выручают английский и русский

Многие студенты стремятся поступить в иностранный вуз, чтобы получить лучшее образование. С одной стороны, образование за рубежом — это ценный опыт, престижный диплом и шанс построить карьеру на международном уровне. С другой стороны, это стресс, непривычная обстановка и адаптация. Студент первого курса Таллиннского университета Кирилл рассказал о своем опыте учебы в Эстонии и первых впечатлениях от страны. Читать далее…

Сумасшедшие дни в центрах семейных врачей: уровень изнуренности очень высокий, радости от работы мало

Из-за быстрого распространения омикрон-штамма коронавируса нагрузка на центры семейных врачей выросла многократно. Еще сильнее осложняют ситуацию заболевания медперсонала и активное распространение других зимних вирусов. Читать далее…

«Паники нет. Мы живем в войне и готовы сражаться за свою страну»

Эскалация ситуации вокруг Украины и напряженное ожидание возможного начала боевых действий уже больше месяца является главной темой международной повестки. Как живет Украина сейчас? К чему готовится? Как оценивает помощь Запада и поставку оружия на территорию своей страны? Об этом мы спросили украинских журналистов. Читать далее...

Коронавирус диагностирован у 5845 жителей Эстонии, среди скончавшихся — 44-летний мужчина

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 12 869 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 5845. Скончались пять человек с коронавирусом. Читать далее…

Канепи не сумела выйти в полуфинал Australian Open

Вторая ракетка Эстонии, занимающая 115-е место в мировом рейтинге Кайа Канепи не сумела выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. Читать далее...

Рейтинги партий: поддержка «Ээсти 200» растет, реформисты теряют избирателей

Институт общественных исследований и исследовательская фирма Norstat Eesti AS еженедельно опрашивают людей об их партийных предпочтениях. Согласно последним результатам, Партию реформ поддерживают 23,8%, Эстонскую консервативную партию — 22,5%, Центристскую партию 20,4% граждан, имеющих право голоса. Читать далее…

Производители: цены на картофель не подскочили, а достигли разумного уровня

Несмотря на то, что цены на картофель в магазинах за год резко подскочили, карманы фермеров не набиты деньгами, поскольку прошлой зимой из-за крайне низких цен им пришлось платить за производство, а летом из-за засухи урожай был скудным. Читать далее…

Есть три быстрых, но неудобных и рискованных способа смягчить энергетический кризис

Теперь, когда острая проблема кризиса электроэнергии решена, то есть государство просто оплачивает за жителей страны их огромные счета, можно было бы поразмышлять о возможных нестандартных решениях. Особенно с учетом того, что долгосрочные решения придут только через много лет, а в промежутке может снова наступить очередная холодная и безветренная зима, с еще более высокими ценами на газ и нехваткой производственных мощностей. Читать далее…

Брокер дает совет: что делать и чего не делать во время падения рынков