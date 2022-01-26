Картина дня: запасные варианты смягчения энергокризиса, перегруженные семейные врачи и поражение Канепи
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 января.
Тема расширения в последнее время чуть ли не вытеснила тему пандемии, во всяком случае, звучит она не менее зловеще. При этом расширение выступает в двух несовместимых ипостасях: добровольного расширения НАТО на Восток и принудительного расширения сфер влияния РФ, что никого, похоже, не смущает. Читать далее…
Многие студенты стремятся поступить в иностранный вуз, чтобы получить лучшее образование. С одной стороны, образование за рубежом — это ценный опыт, престижный диплом и шанс построить карьеру на международном уровне. С другой стороны, это стресс, непривычная обстановка и адаптация. Студент первого курса Таллиннского университета Кирилл рассказал о своем опыте учебы в Эстонии и первых впечатлениях от страны. Читать далее…
Из-за быстрого распространения омикрон-штамма коронавируса нагрузка на центры семейных врачей выросла многократно. Еще сильнее осложняют ситуацию заболевания медперсонала и активное распространение других зимних вирусов. Читать далее…
Эскалация ситуации вокруг Украины и напряженное ожидание возможного начала боевых действий уже больше месяца является главной темой международной повестки. Как живет Украина сейчас? К чему готовится? Как оценивает помощь Запада и поставку оружия на территорию своей страны? Об этом мы спросили украинских журналистов. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 12 869 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 5845. Скончались пять человек с коронавирусом. Читать далее…
Вторая ракетка Эстонии, занимающая 115-е место в мировом рейтинге Кайа Канепи не сумела выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. Читать далее...
Институт общественных исследований и исследовательская фирма Norstat Eesti AS еженедельно опрашивают людей об их партийных предпочтениях. Согласно последним результатам, Партию реформ поддерживают 23,8%, Эстонскую консервативную партию — 22,5%, Центристскую партию 20,4% граждан, имеющих право голоса. Читать далее…
Несмотря на то, что цены на картофель в магазинах за год резко подскочили, карманы фермеров не набиты деньгами, поскольку прошлой зимой из-за крайне низких цен им пришлось платить за производство, а летом из-за засухи урожай был скудным. Читать далее…
Теперь, когда острая проблема кризиса электроэнергии решена, то есть государство просто оплачивает за жителей страны их огромные счета, можно было бы поразмышлять о возможных нестандартных решениях. Особенно с учетом того, что долгосрочные решения придут только через много лет, а в промежутке может снова наступить очередная холодная и безветренная зима, с еще более высокими ценами на газ и нехваткой производственных мощностей. Читать далее…
За исключением падения рынка в начале пандемии, инвесторы наслаждались устойчивым ростом рынка в течение последних полутора лет. Снижение на пару процентов было исключением. Теперь большие колебания вернулись на рынок. Читать далее…