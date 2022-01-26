Ср, 26.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Горячие новости: девушка-боец UFC бросила стриптиз ради карьеры в MMA

Горячие новости: девушка-боец UFC бросила стриптиз ради карьеры в MMA

Ванесса Демопулос ФОТО: Dalton Hamm/ZUMAPRESS.com

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Ванесса Демопулос заявила, что больше не является стриптизершей. Об этом сообщает MMA Fighting.

Спортсменка на турнире UFC 270 одержала победу над Сильваной Суарес в ночь на 23 января. После успеха 33-летняя американка заявила, что бросила стриптиз ради полноценной подготовки к поединку. До этого Демопулос совмещала карьеру в MMA и выступления в ночном клубе.

«Я ушла из танцев где-то шесть или восемь недель назад, чтобы полностью сосредоточиться на единоборствах», — отметила американка. Она также призналась, что опыт танцев на шесте помог ей в освоении приемов бразильского джиу-джитсу.

На счету Демопулос 11 поединков в профессиональном MMA. Она начала выступления в 2017 году. До этого у нее была серия поединков среди любителей.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back