Кая Каллас: сейчас еще нельзя вернуть экспресс-тесты

По словам Каллас, на заседании кабинета министров во вторник правительство поручило научному совету сформировать мнение о том, следует ли разрешить экспресс-тесты. «Научный совет провел очень тщательный анализ и привел очень веские аргументы. Их рекомендация, в том числе поддержанная Департаментом здоровья, заключалась в том, что экспресс-тесты не могут быть возвращены в настоящее время», — сказала Калласа.

«Понятно, что мы находимся в цунами заражаемости и, к сожалению, мы на подъеме, заражаемость растет каждую неделю, каждый день, тенденции к снижению нет. Мы еще не достигли пика. И в больницах у нас по-прежнему есть невакцинированные. Свыше 80 процентов человек, которые находятся в больнице и серьезно больны, — это невакцинированные», — сказала Каллас.

Она констатировала, что экспресс-тест по-прежнему никого не защищает от инфекции. «Экспресс-тест лишь показывает, являетесь ли вы носителем вируса на данный момент или нет, но именно невакцинированные люди могут заболеть и заболеть серьезно. Как и предыдущее правительство, нынешнее правительство хочет полагаться на науку и научные данные и принимать свои решения на этой основе», — сказала Кая Каллас.