Nordecon: ценовой шок поразил строительный рынок
Строительный концерн Nordecon говорит, что снижения цен на рынке недвижимости не видно. Только в прошлом году цены на строительство выросли на 15%, и сейчас ситуация ненамного лучше.
Строительный концерн Nordecon говорит, что снижения цен на рынке недвижимости не видно. Только в прошлом году цены на строительство выросли на 15%, и сейчас ситуация ненамного лучше.
По словам члена правления Nordecon Прийта Лумана, индекс цен на строительство вырос на три процента в последнем квартале прошлого года, но на целых 14,7 процента за весь 2021 год, что вызвало ценовой шок на строительном рынке.
По данным Департамента статистики Эстонии, в прошлом году индекс цен на строительство вырос на 8,3% по сравнению со средним показателем 2020 года.
«Самое большое влияние было оказано ценами на стройматериалы, и индекс скорее сглаживает резкий рост цен на определенные товары, такие как сталь, нефтяное сырье, а также местная древесина. Во втором полугодии также добавился стремительный рост затрат на рабочую силу», — прокомментировал Луман BNS.
По словам Лумана, в таких рыночных условиях цены на строительство значительно выросли и будут расти, так как занятость в секторе также очень высока.
«При заключении новых договоров строительные компании хотели бы найти гибкие договоренности с заказчиком, чтобы компенсировать неожиданное изменение цен (в процессе выполнения работ - прим.ред.). В случае госзакупок, к сожалению, нет гибкости и можно прогнозировать, что ценовые предложения, сделанные госсектору, будут дорожать более быстрыми темпами, чтобы покрыть повышенные риски выполняемых по конечной цене работ», - сказал он.