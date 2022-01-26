Nordecon: ценовой шок поразил строительный рынок

По словам члена правления Nordecon Прийта Лумана, индекс цен на строительство вырос на три процента в последнем квартале прошлого года, но на целых 14,7 процента за весь 2021 год, что вызвало ценовой шок на строительном рынке.

По данным Департамента статистики Эстонии, в прошлом году индекс цен на строительство вырос на 8,3% по сравнению со средним показателем 2020 года.

«Самое большое влияние было оказано ценами на стройматериалы, и индекс скорее сглаживает резкий рост цен на определенные товары, такие как сталь, нефтяное сырье, а также местная древесина. Во втором полугодии также добавился стремительный рост затрат на рабочую силу», — прокомментировал Луман BNS.

По словам Лумана, в таких рыночных условиях цены на строительство значительно выросли и будут расти, так как занятость в секторе также очень высока.