Нарвитян снабдят датчиками, которые будут следить за их эмоциями при посещении разных частей города

Таллиннский технический университет и хельсинский Университет Аалто будут разрабатывать в Нарве инструмент по оценке качества городской среды. Раньше у людей просто спрашивали, что им нравится в городе, а что нет. Теперь же ученые хотят научиться понимать это напрямую по показаниям приборов, измеряющих температуру, пульс, влажность кожи и т.д. Для этого в городе наберут 40 добровольцев, на которых закрепят датчики.