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  • Нарвитян снабдят датчиками, которые будут следить за их эмоциями при посещении разных частей города
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Нарвитян снабдят датчиками, которые будут следить за их эмоциями при посещении разных частей города

Фитнес-браслеты. Иллюстративное фото. ФОТО: Bebeto Matthews/AP

Таллиннский технический университет и хельсинский Университет Аалто будут разрабатывать в Нарве инструмент по оценке качества городской среды. Раньше у людей просто спрашивали, что им нравится в городе, а что нет. Теперь же ученые хотят научиться понимать это напрямую по показаниям приборов, измеряющих температуру, пульс, влажность кожи и т.д. Для этого в городе наберут 40 добровольцев, на которых закрепят датчики.

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Со стороны Нарвы партнером выступает Департамент архитектуры и городского планирования. Главный архитектор города Пеэтер Тамбу рассказал, что центр Smart City выбрал город-партнер по конкурсу.

В Нарве выбрали несколько мест в разных районах, о которых ранее горожане высказывались в опросах особенно хорошо или особенно плохо. Для начала ученые проведут в них физические измерения, например, уровня шума и освещенности.

После этого начнется измерение показателей организма. Пока неизвестно, какой именно набор датчиков используют ученые. Проще всего, говорит Пеэтер Тамбу, использовать спортивные часы или смарт-браслеты - это уже готовое решение для контроля за состоянием человека. Но, вероятно, понадобятся и дополнительные приборы, которые будут измерять другие характеристики, например, потоотделение, температуру, снимать кардиограмму и фиксировать активность разных частей мозга.

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