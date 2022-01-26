Американские истребители прибыли в Эстонию на учения

Они поддержат дежурный отряд ВВС Бельгии, чья смена по охране воздушного пространства стран Балтии началась в декабре этого года.

Одновременно с этим миссию воздушной полиции НАТО на авиабазе Шауляй в Литве усилили истребители F-16 ВВС Дании, которым придется взаимодействовать с уже размещенными в стране истребителями F-16 ВВС Польши. В ходе проводимых учений пилоты отработают перехват воздушных целей и оказание воздушной поддержки сухопутным силам.

Самолеты F-15E 48-го истребительного крыла ВВС США прибыли в Эстонию с базы Лейкенхит в Великобритании. Они пробудут в стране до конца следующей недели.