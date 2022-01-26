"Перамога": в чем суть плана по свержению Лукашенко

В целом, как говорит Азаров, план уже готов, но в связи с событиями в Казахстане и угрозой введения войск ОДКБ оппозиционерам пришлось его подкорректировать, чтобы не допустить иностранное вмешательство.

Говоря о том, рассчитывает ли ByPol, что все 200 тысяч зарегистрировавшихся выйдут по их "мобилизационному предписанию", Азаров указывает, что все продумано: "Люди для специальных операций проверены, с ними ведем лично работу и уверены в них. Все остальные граждане будут задействованы в менее важных операциях, там будем звать с запасом".

Впрочем, главный вопрос касательно плана "Перамога" - это вопрос о дате его запуска. Александр Азаров отмечает, что сейчас белорусы живут в страхе и не готовы выходить на улицы, поэтому надо ждать, пока люди "созреют". "План мы планируем запускать в один день, ведем еще переговоры с "Рабочым рухам" (с белорусского "Рабочее движение" – инициатива штаба экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской - Ред.), чтобы они запустили предварительную забастовку, потому что по нашему плану лучший триггер - это запуск забастовки, а потом уже нашего плана. Но все может произойти спонтанно, как в августе 2020 года", - говорит он.

Как власти противодействуют плану "Перамога"

Белорусские силовики пытаются всячески противостоять плану, преследуя его участников и дискредитируя саму идею. Еще в ноябре 2021 года план "Перамога" и организацию ByPol признали экстремистскими формированиями, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту создания плана и угрожает его участникам санкцией до 6 лет лишения свободы за вхождение в состав экстремистского формирования.

Более того, власти всячески указывают на проблемы с безопасностью плана, говоря, что персональные данные участников якобы были украдены или проданы - дискредитации помогают ролики с задержанными, в которых они говорят о регистрации в плане "Перамога" из-за которой их вычислили и задержали.

Силовики также однажды создали фейковые аккаунты плана и чат-бот, объявив о мобилизационном предписании. Всем белорусам, вступившим в "Перамогу", провластные телеграм-каналы предлагают раскаяться и написать в бот "Шанс", чтобы освободиться от уголовной ответственности.

Однако представитель ByPol отмечает, что действия властей - не более чем пропаганда: "При задержании они заставляют людей это говорить, чтобы другие боялись записываться". Силовики, по его словам, к плану относятся очень серьезно, видя хорошую подготовку. "Мы сейчас главные враги режима Лукашенко. Мы знаем, что создана оперативная группа из КГБ и МВД, которая занимается планом "Перамога" и ByPol", - говорит Александр Азаров.

Власти боятся плана "Перамога", но его опасность преувеличена?

Впрочем, говоря о какой-либо стратегии сопротивления, возникает вопрос, можно ли вообще сейчас, в условиях глубоких репрессий в обществе разработать эффективный и успешный план, который при случае будет применен. Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, что наличие плана в целом лучше, чем его отсутствие.

"План - это всегда хорошо, даже если он не реализуется. Но общественно-политические процессы достаточно редко идут по плану, есть элемент стихийности и спонтанности. Протесты 2020 года - яркий тому пример", - поясняет политолог.

Шок событий 2020 года навсегда остался в памяти Лукашенко и чиновников, поэтому план "Перамога" власти пугает, хотя, возможно, они даже преувеличивают опасность. Так, в сегодняшней ситуации Карбалевич не видит каких-либо возможностей, с помощью которых оппоненты режима могли бы изменить ситуацию в стране.