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  • "Каким тупицей нужно быть, чтобы так делать?": Медведев вышел из себя на Australian Open

"Каким тупицей нужно быть, чтобы так делать?": Медведев вышел из себя на Australian Open

Даниил Медведев. ФОТО: DANIEL STILLER/imago/Bildbyran

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв канадца Феликса Оже-Альяссима, пишет Rus.TVNET.

Матч между теннисистами продолжался 4 часа 42 минуты и завершился победой Медведева со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4.

По ходу встречи Медведев 15 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. У канадца - 18 эйсов, четыре двойных ошибки и два реализованных брейка из 11. Счет в личных встречах стал 4:0 в пользу Медведева.

При счете 1:2 в четвертом сете россиянин пожаловался судье на работу оператора-режиссера. Медведева раздражало, что на больших экранах стадиона перед приемом ему показывали крупный план лица канадца.

"Каким тупицей нужно быть, чтобы так делать? Идиот. Нужно совсем мозгов не иметь. Невероятно", - возмущался Медведев на корте.

За выход в финал Australian Open Медведев поспорит с представителем Греции Стефаносом Циципасом. Во втором полуфинале встретятся испанец Рафаэль Надаль и итальянец Маттео Берреттини.

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