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  • Экономика
  • Читатель негодует: почему так сложно расторгнуть контракт с мобильным оператором?!

Читатель негодует: почему так сложно расторгнуть контракт с мобильным оператором?!

Elisa. ФОТО: Toomas Huik / Postimees

Стать клиентом мобильных и интернет-операторов стало быстро и удобно, но прекратить с ними отношения - гораздо сложнее, пишет Postimees.

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В начале года Elisa cообщила об изменении условий и повышении цен и это напомнило Индреку Варику, который был бизнес-клиентом Elisa с несколькими контрактами, что ему пора закрыть интернет-пакет, который не использовался в течение нескольких лет.

Он надеялся сделать это 2 января в среде самообслуживания Elisa, но к собственному удивлению не нашел способ сделать это даже после долгих поисков.

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