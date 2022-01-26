Читатель негодует: почему так сложно расторгнуть контракт с мобильным оператором?!
Стать клиентом мобильных и интернет-операторов стало быстро и удобно, но прекратить с ними отношения - гораздо сложнее, пишет Postimees.
Стать клиентом мобильных и интернет-операторов стало быстро и удобно, но прекратить с ними отношения - гораздо сложнее, пишет Postimees.
В начале года Elisa cообщила об изменении условий и повышении цен и это напомнило Индреку Варику, который был бизнес-клиентом Elisa с несколькими контрактами, что ему пора закрыть интернет-пакет, который не использовался в течение нескольких лет.