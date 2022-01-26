Окружной суд оправдал одного из участников смертельного ДТП на Лаагна-теэ

На заседании в конце ноября прокурор Диана Хелила ходатайствовала об отмене решения уездного суда о наказании Халилова и Калашникова и назначении им нового приговора в виде 12 лет лишения свободы. В качестве дополнительного наказания прокурор требовала лишить Калашникова водительских прав на три года.

Защитник Халилова, присяжный адвокат Владимир Садеков, ходатайствовал о пересмотре вины его подзащитного на статью о более легком дорожном преступлении. Защитник считал, что Халилову следует назначить значительно меньший срок, а именно пятилетний срок лишения свободы.

Присяжный адвокат Дмитрий Школяр, защитник Калашникова, ходатайствовал о полной отмене решения уездного суда и оправдании своего подзащитного.

Присяжный адвокат Арина Лискманн-Гетсу, представляющая потерпевшего, ходатайствовала об отмене решения уездного суда в части, касающейся отклонения гражданского иска потерпевшего. Представитель потерпевшего просила принять новое решение по делу и присудить потерпевшему компенсацию нематериального ущерба.

24 мая прошлого года Харьюский уездный суд приговорил Ису Халилова к 10 годам лишения свободы, а Вячеслава Калашникова – к трем. Суд признал Халилова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть двух и более лиц. Отсчет отбывания наказания ведется с 21 июня 2020 года, когда полиция задержала его.

Калашникова суд признал виновным в причинении смерти по неосторожности и нанесении тяжких телесных повреждений по неосторожности, признав его виновным по наиболее тяжелой статье (причинении смерти по неосторожности). Суд зачел в качестве отбытого срока проведенное под стражей время с 3 июля 2020 по 11 марта 2021 года. Судья Анне Ребане, провозглашая этот приговор, пояснила, что Калашникова нельзя было осудить по той же статье, что Халилова, то есть за нарушение правил дорожного движения, приведшее к смерти двух и более лиц.

«Такое требование Закона о дорожном движении установлено, чтобы предотвратить опасность, при которой нарушающий нормы водитель своим поведением подает другим водителям плохой пример и даже побуждает кого-то совершить такое же нарушение правил. Хотя авария Халилова могла находиться с поведением Калашникова в причинно-следственной связи, Калашникову нельзя вменить в вину последствия нарушения правил дорожного движения», - сказала судья.

Суд приговорил и Халилова, и Калашникова к наказанию строже среднего с учетом обстоятельств аварии, превышения скорости, согласованных действий и отношению водителей к дорожному порядку в принципе, о чем свидетельствовало их поведение, предшествовавшее аварии.

По данным прокуратуры, во второй половине дня 20 июня 2020 года обвиняемые совместно и согласованно на двух машинах начали свой путь из центра Таллинна в сторону Ласнамяэ. 29-летний Вячеслав находился за рулем Chevrolet Camaro, а 20-летний Иса управлял BMW X5. Они разогнались и мчались по Пярнускому шоссе до Нарвского шоссе, затем выехали на улицу Кундери, а оттуда — на Лаагна-теэ, где и произошла трагедия с участием трех автомобилей.

Как утверждает прокуратура, на Лаагна-теэ Вячеслав и Иса стали неуклонно наращивать скорость, которая к моменту аварии достигла 190-200 километров в час. Находясь напротив Lasnamäe Centrum, Chevrolet Вячеслава проехал мимо автомобиля Volvo, которым управлял 54-летний мужчина. После этого BMW Исы, ехавший за Chevrolet, врезался в движущуюся спереди автомашину Volvo.

В результате столкновения Volvo отлетела влево на зеленую зону, а BMW отбросило вправо на ехавший в первом ряду Ford с 39-летним мужчиной за рулем. Ford, в свою очередь, столкнулся с ехавшим перед ним автомобилем Toyota, которым управлял 28-летний мужчина.

Далее BMW и Ford вылетели на автобусную остановку, где стояли 61-летняя и 32-летняя женщины. В результате аварии погибли 61-летняя женщина и 39-летний водитель Ford, несколько человек тяжело пострадали и были госпитализированы.