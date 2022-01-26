Окружной суд оправдал одного из участников смертельного ДТП на Лаагна-теэ
Таллиннский окружной суд в среду оставил в силе приговор по обвинению Исы Халилова, признанного виновным в смертельном ДТП на Лаагна-теэ. Таким образом назначенное ему наказание в виде 10 лет реального лишения свободы осталось в силе. Окружной суд лишь уточнил нормы дорожного движения, которые нарушил Халилов. А вот в части признания вины Вячеслава Калашникова окружной суд отменил приговор Харьюского уездного суда и оправдал его, пишет Postimees.