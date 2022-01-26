Посольство США на Украине призвало американцев покинуть страну

"Ситуация в сфере безопасности на Украине остается непредсказуемой, учитывая усилившийся риск военных действий со стороны России, и есть риск ее внезапного дальнейшего ухудшения. Посольство США призывает граждан США на Украине рассмотреть возможность того, чтобы покинуть Украину немедленно, воспользовавшись коммерческим транспортом, либо - имеющимися в их распоряжении иными вариантами", - говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что у американских граждан, желающих покинуть Украину, "есть множество опций для этого: коммерческие авиарейсы из всех международных украинских аэропортов".