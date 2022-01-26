ФОТО: BBC News

Партия "Единая Россия", имеющая конституционное большинство в Госдуме, обратилась к российскому руководству с просьбой разрешить поставки вооружения самопровозглашенным ДНР и ЛНР.

Глава думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев выпустил видеообращение с просьбой начать поставки военной продукции, а секретарь генсовета "Единой России", первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что поставлять нужно вооружение.

"Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности", - сказал Турчак, выступление которого транслировал в среду телеканал "Россия-24".

На границе России и Украины не ослабевает напряженность - там сконцентрированы десятки тысяч военнослужащих и значительные объемы военной техники. Западные страны активно поставляют Украине вооружение.

Это происходит на фоне длительных переговоров России с США и НАТО о безопасности. С этим, скорее всего, и связана инициатива единороссов, считает политолог Федор Лукьянов.

"Сейчас идет игра на обострение, на эскалацию напряженности, и это еще один шаг в этом направлении", - сказал он Би-би-си.

Украина и сочувствующие ей страны указывали, что Россия де-факто поставляла вооружения и военную технику сепаратистам Донбасса еще с 2014 года. Это подтверждалось, в частности, наличием у членов вооруженных формирований ДНР и ЛНР оружия, которое не могло быть захвачено у украинских военных - потому что такого у них не было.

До сих пор Россия публично поддерживала ДНР и ЛНР, однако поставки оружия и боеприпасов открыто не признавала.

"Я так понимаю, что это симметричная мера, поскольку речь идет все время в последние дни о поставках вооружения Украине, о расширении этих поставок. В ответ Россия, видимо, примет такое решение. И демонстративно поставит что-нибудь республикам", - считает Лукьянов.

По мнению эксперта, происходящее вокруг Украины вышло за рамки международного законодательства.

"Там вся ситуация находится в очень специфической сфере правовой. Что уж тут говорить о международном законодательстве. Идет большая геополитическая игра с обеих сторон. Вот, собственно, уже дошли мы до довольно острой фазы. Законодательство здесь, мне кажется, большой роли уже не играет", - говорит он.

Вопрос о признании

Неделю назад депутаты от КПРФ внесли на рассмотрение Госдумы проект постановления по вопросу признания ЛНР и ДНР.

В нем предлагается обратиться к президенту с просьбой рассмотреть вопрос о признании сепаратистских образований "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал консультации по этому предложению.

В 2019 году президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Луганской и Донецкой областей Украины получать российские паспорта по упрощенной схеме.

Поставки на Украину

В январе западные страны - США, Великобритания, а также балтийские государства - стали активно поставлять украинским войскам летальное оружие. Поставки начались на фоне сообщений об увеличении численности войск на российско-украинской границе и на территории соседней Беларуси.

С 22 января в Украину воздушным путем прибыли уже три партии вооружений, и четвертая, как ожидается, может поступить в среду вечером.

Среди оружия, которое поставляют в Украину США, - одноразовые гранатометы М141 SMAW-D и противотанковые комплексы Javelin.