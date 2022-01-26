Eesti Energia продлевает период льготного тарифа на электроэнергию

В связи с изменением тарифов на сетевые услуги с 1 марта также произойдут изменения в стандартных условиях Eesti Energia, в связи с чем будет продлен период льготного тарифа. Изменение вступает в силу автоматически, поэтому клиентам не нужно ничего делать самостоятельно.

Если до сих пор дневной тариф действовал с 7.00 до 23.00 зимой и с 8.00 до 00.0 летом, то в дальнейшем дневной тариф будет действовать круглый год с 7.00 до 22.00. Кроме того, если в настоящее время в государственные праздники, выпадающие на рабочие дни, действует дневной тариф, то с марта во время всех государственных праздников будет применяться ночной тариф.