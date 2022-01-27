Евгения Плющенко увезли в больницу с тренировки

«Обострение застало прямо во время тренировочного процесса. Со мной все хорошо! Повода для беспокойства уже нет! Следите за своим питанием и берегите свое здоровье! Я теперь на паровых котлетах и на бульоне, обещал врачам больше не нервничать», — написал Плющенко.

«Все нормально. У Евгения обострение язвы двенадцатиперстной кишки. С приступом его увезли вчера прямо с арены. Вечером обещали отпустить на амбулаторное лечение», — сказала Рудковская «РИА Новости».

Плющенко — олимпийский чемпион и двукратный серебряный призер зимних Игр в одиночном катании, он также завоевал олимпийское золото в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Спортсмен объявил о завершении карьеры в 2017 году и с тех пор занимается подготовкой фигуристов в своей академии «Ангелы Плющенко».