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Рийгикогу одобрил внеплановое повышение базовой части пенсии на 20 евро

Пенсия. Иллюстративное фото. ФОТО: Toomas Huik

В среду Рийгикогу принял в третьем, заключительном чтении законопроект, призванный повысить с января 2023 года базовую часть пенсии и народную пенсию на 20 евро.

Благодаря индексации и внеплановому повышению базовой части пенсии на 20 евро с 1 апреля 2023 года базовая часть пенсии достигнет 295,1 евро, пишет Rus.ERR.

Таким образом средняя пенсия по старости человека с трудовым стажем в 44 года предположительно составит 654 евро.

В 2023 году повышение пенсий затронет порядка 321 000 человек, в числе которых пенсионеры по старости, по нетрудоспособности и по потере кормильца.

Повышение базовой части пенсии не затронет получателей специальной и народной пенсии.

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