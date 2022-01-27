Рийгикогу одобрил внеплановое повышение базовой части пенсии на 20 евро

Благодаря индексации и внеплановому повышению базовой части пенсии на 20 евро с 1 апреля 2023 года базовая часть пенсии достигнет 295,1 евро, пишет Rus.ERR .

Таким образом средняя пенсия по старости человека с трудовым стажем в 44 года предположительно составит 654 евро.

В 2023 году повышение пенсий затронет порядка 321 000 человек, в числе которых пенсионеры по старости, по нетрудоспособности и по потере кормильца.