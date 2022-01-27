Протесты в Казахстане. ФОТО: PAVEL MIKHEYEV

Правозащитная организация Human Rights Watch требует от правительства Казахстана провести расследование случаев непропорционального применения оружия и спецсредств силовиками во время протестов в Алматы. Проанализировав 80 видеороликов, правозащитники пришли к выводу, что полиция и военные могли по меньшей мере в четырех случаях применить к протестующим чрезмерную силу.

Речь идет о видеозаписях, сделанных в Алматы в период с 4 января, когда в городе начались протесты, по 6 января, когда вошедшие в город военные открыли огонь по людям на Площади Республики.

Видеозаписи были верифицированы, место действия подтверждено по характерным особенностям местности, хронология установлена по местонахождению солнца, часам, попавшим в кадр, и другим деталям. Правозащитники также опросили свидетелей и участников протестов.

По официальным данным, во время выступлений погибли 225 человек, в том числе 19 военных и полицейских.

То, что попало на эти видео, требует «срочного, эффективного, независимого и непредвзятого расследования», - уверены в Human Rights Watch.

Четыре эпизода

В частности, в заявлении идет речь о четырех эпизодах. Первый и самый кровопролитный из них произошел в ночь на пятое января, когда силовики разогнали протестовавших и грабивших магазины демонстрантов на Площади Республики. Были применены оглушающие гранаты и резиновые пули, после чего толпа пошла в наступление и подожгла несколько полицейских машин.

Правозащитники приходят к выводу, что в результате этого инцидента погибло по меньшей мере десять человек и ранено еще 19. В HRW подчеркивают, что реальные цифры могут оказаться гораздо выше. «Есть множество свидетельств того, что силы безопасности открыли огонь без видимых оснований и погибли по меньшей мере 10 человек», - говорит исследователь конфликтов в HRW Джонатан Педно.

Второй эпизод произошел 5 января между 15:00 и 17:30 у резиденции президента в Алматы. На записях видно, что охранявшие комплекс силовики неоднократно стреляли из автоматов по демонстрантам, часть из которых была вооружена палками или щитами. В руках у одного из протестующих при этом заметили пистолет. Именно этим вечером президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телеобращении назвал протестовавших террористами, подчеркивают в Human Rights Watch.

Третий случай - это огонь военных по демонстрантам на Площади Республики 6 января около 10:00. Один из присутствовавших на месте свидетелей говорит, что некоторые протестующие обращались к полиции с призывом не стрелять.

Еще один случай, о котором говорят эксперты HRW, - сбор протестующих на Площади Республики 6 января около 06:00 утра с плакатом, на котором было написано «Мы мирные протестующие! Мы не террористы!».

Один из участников этой акции протеста рассказал HRW, что после этого сотрудники силовых органов сначала сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем начали стрелять боевыми патронами по демонстрантам. В этот момент собеседник правозащитной организации попытался скрыться, чтобы спасти свою жизнь.

Свидетели рассказали журналистам, что по меньшей мере один из тех, кто был на площади, получил огнестрельное ранение в голову, а второй - в верхнюю часть тела.

Данные очевидцев подтверждаются кадрами шести видеороликов, которые сняли попавшие под обстрел люди, хотя ни на одном из них не виден момент, когда военные открывают огонь. На одном из видео слышно более 100 выстрелов.

Кто виноват в насилии?

«Десятки казахских семей в трауре и ждут ответа от своего правительства, - говорит Джонатан Педно. - Для казахских властей приоритетом должно быть восстановление, хотя бы в какой-то мере, верховенства закона и наказание тех, кто несет ответственность за эти трагические смерти».

Военные в Алматы, 6 января ФОТО: Reuters

Правозащитники призывают национальные правительства, ЕС и ОБСЕ добиться от Казахстана расследования этих случаев.

Протесты в Казахстане начались 4 января. К вечеру люди пошли маршем к центру города, к площади Республики. Марш проходил мирно, но по словам свидетелей ситуация начала накаляться, когда полиция стала разгонять протестующих с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. Это только разозлило участников протестов, начались первые стычки с силовиками, которые продолжались всю ночь.

5 января на улицах города появилось огнестрельное оружие. На следующий день в город вошли военные.