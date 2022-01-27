Фото ⟩ Вы мечтали о доме на берегу реки? Тогда это предложение для вас!

На участке площадью 18 862 м2 находятся дом, надворная постройка, баня, растут плодовые деревья и ягодные кустарники. Прекрасная недвижимость перейдет из рук в руки за 400 000 евро. Двухэтажный дом с высокими потолками построен в 1929 году, но не является охраняемым памятником архитектуры. Дом требует ремонта. При желании возможно строительство новых домов на фундаменте старого дома и сарая.

Первым владельцем дома был мастер по перегонке спирта, некий Лаансалу. Когда он умер, дом и прилегающая территория использовались как контора колхоза, а сарай - как конюшня. Когда колхозная контора переехала в более просторное помещение, в доме некоторое время жил директор школы Козе с семьей. В 1957 году дом и землю за 8000 рублей купила Элла Тутс, и с тех пор недвижимостью владела одна семья.