Фото ⟩ Вы мечтали о доме на берегу реки? Тогда это предложение для вас!
В поселке Равила волости Козе продается большой земельный участок, граничащий с рекой Пирита, передает Kodu.
В поселке Равила волости Козе продается большой земельный участок, граничащий с рекой Пирита, передает Kodu.
На участке площадью 18 862 м2 находятся дом, надворная постройка, баня, растут плодовые деревья и ягодные кустарники. Прекрасная недвижимость перейдет из рук в руки за 400 000 евро. Двухэтажный дом с высокими потолками построен в 1929 году, но не является охраняемым памятником архитектуры. Дом требует ремонта. При желании возможно строительство новых домов на фундаменте старого дома и сарая.
Источником тепла являются большая печь и дровяная плита. На участке есть собственная скважина, канализация - локальная. Часть земельного участка площадью 10 964 м2 является лесной землей. С трех сторон участок граничит с рекой Пирита.
Первым владельцем дома был мастер по перегонке спирта, некий Лаансалу. Когда он умер, дом и прилегающая территория использовались как контора колхоза, а сарай - как конюшня. Когда колхозная контора переехала в более просторное помещение, в доме некоторое время жил директор школы Козе с семьей. В 1957 году дом и землю за 8000 рублей купила Элла Тутс, и с тех пор недвижимостью владела одна семья.
С уникальным предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.