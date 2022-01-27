22-летнего бойца MMA обнаружили мертвым

Помимо выступлений в MMA, 22-летний Люде служил в особом отряде полиции. В правоохранительных органах полагают, что француз совершил самоубийство.

Люде начал выступать на профессиональном уровне с 2017 года. До этого он провел два поединка среди любителей, одержав две победы.

На счету Люде было шесть побед при единственном поражении. В марте 2019-го он выступил на турнире M-1 Challenge 101, где впервые проиграл в поединке с Ассу Алмабаевым из Казахстана.